Hollenstein: Unimarkt soll im Sommer eröffnet werden

An der Ortseinfahrt errichtet der Supermarkthändler Unimarkt eine neue Filiale. Am neuen Standort soll ein Vollsortiment mit Feinkost in Bedienung angeboten werden. Das Unternehmen kündigte gegenüber der NÖN an, dass regionale Produkte ebenfalls erhältlich sein und einen separaten Platz oder Bereich bekommen sollen. Das regionale Sortiment solle alles aus der Region und der Umgebung Hollenstein enthalten, sagte eine Sprecherin. Die geplante Verkaufsfläche soll rund 560 Quadratmeter betragen. Die Bauhöhe beträgt 6,45 Meter.

Am neuen Standort entstehen zwischen zwölf und fünfzehn neue Arbeitsplätze. Unimarkt wird das Gebäude alleine bespielen. Es ist kein anderer Einzelhandel, wie ein Bistro, Café oder Blumenhandel geplant. Die Bauarbeiten haben nun im Februar begonnen. Die Eröffnung soll im Juli, Mitte bis Ende des Monats, erfolgen.

„So weit wie möglich werden natürlich regionale Baufirmen beauftragt, die Ausschreibung wurde aber vom Bauträger gemacht und die Firmen wurden auch von diesem beauftragt“, teilte Unimarkt auf Anfrage mit.

