Neue Nutzung nach Aus für Geschäft in Allhartsberg gesucht

Seit Sommer hat das Nah & Frisch-Geschäft im Ortszentrum von Allhartsberg seine Pforten geschlossen. Die bisherige Pächterin hat den Betrieb des Geschäfts nach zwei Jahren eingestellt. Bislang habe sich leider niemand gefunden, der das Geschäft weiterbetreiben wolle, sagt Bürgermeister Anton Kasser. Der Ortschef glaubt zwar, dass es durchaus möglich sei, ein Geschäft in Allhartsberg wirtschaftlich zu führen, an einen Weiterbestand des Nahversorgungsbetriebs glaubt er jedoch nicht mehr so recht. Kasser ist deshalb der Meinung, dass es an der Zeit sei, die Nutzung des gemeindeeigenen Gebäudes neu zu überdenken.

Seit 2005 gibt es das Kommunikationszentrum in Allhartsberg mit Friseur, Café und eben einem Lebensmittelmarkt samt Poststelle. Während der Friseur nach wie vor erfolgreich seinen Betrieb führt, steht das Kaffeehaus nun auch schon seit Längerem leer. Der Ortschef möchte die Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Monaten nun zu Gesprächen einladen, um neue Nutzungsmöglichkeiten für das Kommunikationszentrum zu diskutieren. „Dieser Prozess soll völlig ergebnisoffen sein und wirklich auf breiter Basis erfolgen“, sagt Kasser. „Ich bin mir sicher, dass dabei eine sinnvolle Nutzungsmöglichlichkeit gefunden wird.“