Durch die Auszählung der ersten Briefwahl-Tranche kam es auch im Bezirk Amstetten und der Statutarstadt Waidhofen zu Verschiebungen im Wahlergebnis.

Im Bezirk Amstetten kam die ÖVP danach auf 44,5 Prozent (ohne Wahlkarten: 45,2 Prozent) und gewann gegenüber 2018 somit 6,8 Prozent dazu. Die Grünen errangen 10,5 Prozent (o.W.: 9,6 Prozent), um 8 Prozent mehr als bei der Wahl 2017.

Die NEOS kamen auf 6,6 Prozent (o.W.: 6,1 Prozent) und gewannen insgesamt 2,1 Prozent dazu.

Das Ergebnis der SPÖ ist nach Auszählung der Wahlkarten praktisch gleich geblieben. Sie kam auf 19,7 Prozent und verlor somit 4,8 Prozent.

Für die FPÖ hat sich das Debakel durch die Wahlkarten noch ein wenig verschlimmert. Sie erreichte 16,3 Prozent (o.W.: 16,9 Prozent), das bedeutet ein Minus von 9,4 Prozent.

Die Liste Jetzt erreichte 1,4 Prozent, die KPÖ und die Liste WANDL kamen auf 0,5 Prozent.

Die Wahlbeteiligung im Bezirk Amstetten betrug nach Auszählung der Wahlkarten 82,2 Prozent, das bedeutet gegenüber der Wahl von 2017 ein Minus von 3,8 Prozent (85,9 Prozent).

Insgesamt waren im Bezirk 90.724 Personen wahlberechtigt, 74.542 haben ihre Stimme abgegeben.

In der Stadt Waidhofen fiel die ÖVP nach Auszählung der Briefwahlstimmen von 47,2 auf 45,4 Prozent zurück - gegenüber 2017 aber immer noch eine Steigerung um 3,9 Prozent.

Klarer Wahlkartengewinner sind auch in der Ybbstalmetropole die Grünen. Sie kamen auf 14,2 Prozent der Stimmen (ohne Wahlkarten: 13,1 Prozent). Das ist ein Plus von 10,6 Prozent gegenüber 2017. Die FPÖ fiel nach der Auszählung der Briefwahlstimmen von 13 auf 12,1 Prozent (minus 8,7 Prozent gegenüber 2017) zurück. Die SPÖ konnte wieder Wählerstimmen gut machen. Sie kam auf 17 Prozent (o.W.: 16,4 Prozent).

Stärker punkten konnten durch die Briefwahlstimmen die NEOS. Sie steigerten sich von 7,4 auf 8,2 Prozent. Die Liste JETZT kam auf 2,2 Prozent, die KPÖ auf 0,5 Prozent und die Liste WANDL auf 0,4 Prozent.

Insgesamt waren in der Statutarstadt am Wahlsonntag 8.910 Personen wahlberechtigt. 7.353 machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das ist eine Wahlbeteiligung von 82,5 Prozent.

Die Mandatsverteilung im Wahlkreis 3c: 2 ÖVP und 1 SPÖ. Die Freiheitlichen haben ihr Grundmandat verloren.