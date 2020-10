Wie kostbar der Naturraum eigentlich ist, und dass dieser auch dementsprechend gepflegt werden soll, stellen immer mehr Gemeinden in Niederösterreich und auch im Ybbstal fest. 410 der 573 Gemeinden in Niederösterreich sind „Natur im Garten“-Gemeinden. Das heißt: Gärten werden nachhaltig und pestizidfrei bewirtschaftet. Dabei unterziehen sich die Gemeinden strengen Auflagen.

Stolz auf den Titel „Natur im Garten“-Gemeinde seit Februar 2018 ist Opponitz. „Für uns ist es ganz klar, dass bei uns keine Pestizide verwendet werden. Da geht gar nix. Unsere Damen bewirtschaften die Rabattln und Gartenflächen so naturnahe wie möglich. Das funktioniert sehr gut“, berichtet VP-Bürgermeister Johann Lueger. Eigene Bienenhotels und Blumenwiesen mit entsprechendem Samen für die Nützlinge unterstreichen das Bekenntnis zu „Natur im Garten“.

„Wir schauen stärker auf die Umwelt. Das hat stark zur Bewusstseinsbildung der Bürger beigetragen.“ Johann Lueger, Bürgermeister von Opponitz

Und auch im Kindergarten und in der Volksschule ist das Thema präsent. „Das passt auch gut mit unserem Fischerdorf zusammen. Da haben wir schon ein Alleinstellungsmerkmal“, ist Lueger stolz. Und das Wichtigste: Auch die Bevölkerung ist mit an Bord. „Wir leben ohnehin in einem schönen Naturraum. Durch den Status als ‚Natur im Garten‘-Gemeinde schauen wir noch stärker auf die Umwelt. Und das hat auch sehr stark zur Bewusstseinsbildung unserer Bürger beigetragen“, betont der Ortschef.

Keine Pestizide oder chemischer Dünger

Die Stadt Waidhofen ist da sogar noch einen Schritt weiter. Schon seit 2015 werden die Grundprinzipien von „Natur im Garten“ hier strikt eingehalten. Die Stadtgemeinde verzichtet auf Pestizide, chemisch-synthetische Dünger und Torf. „Das heißt, dass Alternativen zur chemischen Unkrautvernichtung gewählt werden, wie zum Beispiel das Abflammen von Unkraut. Der Großteil der Arbeit zur Unkrautvernichtung erfolgt mechanisch. Das heißt: Auszupfen oder ausstechen mit der Pendelhacke“, erklärt Cornelia Engleder vom Magistrat Waidhofen.

Um sowohl Einwohner als auch Gäste mit den grünen Stadtoasen und der Blütenpracht zu begeistern, arbeiten Waidhofens Stadtgärtner mit vollem Einsatz und Herzblut daran, die Stadt ökologisch und nachhaltig zu gestalten. Und die Stadt sieht sogar noch Potenzial, noch stärker auf die Thematik einzugehen.

Im Jänner wurde dann die Premiummitgliedschaft beschlossen. Das heißt: mehr Fortbildungen und ein neuer Schwerpunkt. Waidhofen positioniert sich nämlich als Stadt mit Gartenschwerpunkt – als Schaugartengemeinde. „Wir hatten schon einzelne Schaugärten. Jetzt sagen wir: Die ganze Stadt ist Garten. Wir sind ein großer Stadtgarten. So wollen wir noch mehr Grün in die Stadt hineinbringen“, berichtet Magistratsmitarbeiterin Julia Büringer. Ihre Kollegin Cornelia Engleder ergänzt: „Nicht nur im touristischen Sinn, sondern auch in Bezug auf die Stadtentwicklung. Genügend Grünräume werden überall mitgedacht. Die Schaugärten verkörpern all das und sind sozusagen unsere Auslagen in puncto Grünraumpflege.“

Bei den regelmäßigen Schaugartentagen können Einheimische und Gäste viel Wissenswertes über die Gestaltung und die Pflege der Gärten erfahren. Die Stadtgärtner sind mit vollem Einsatz und viel Liebe für Details am Arbeiten und stehen auch mit Ratschlägen zu Gartenthemen zur Seite. Ergänzend zu den bereits bestehenden Gärten soll auch ein Apothekergarten in der Stadt gestaltet werden. Aber nicht nur das: Waidhofen ist auch ein Garten-Bildungsstandort. Jeden Freitagvormittag ist ein „Natur im Garten“-Berater vor Ort, der den Bürgern wichtige Fragen zum Thema Garten – etwa zum richtigen Strauchschnitt – beantwortet.

Neben Waidhofen und Opponitz arbeiten auch Kematen, Sonntagberg, Ybbsitz, Hollenstein und St. Georgen/Reith nach den Prinzipien der „Natur im Garten“-Gemeinden. Einzig Allhartsberg trägt diese Plakette momentan noch nicht. „Das hat sich einfach noch nie ergeben, es wird aber bestimmt einmal wieder zum Thema werden“, ist Bürgermeister Anton Kasser überzeugt. Generell sei man aber bemüht, ökologisch vorbildlich vorzugehen. Das heißt: kein Torf und keine Pestizide in der Grünraumbewirtschaftung. „Ich denke, dass wir damit gar nicht so weit weg sind von den Richtlinien der ‚Natur im Garten‘-Gemeinden. Und irgendwann sind wir dann sicher auch dabei“, hat Kasser keine Bedenken.