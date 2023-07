„Goldener Igel“ ging an vier Gemeinden des Ybbstals

Die „Natur im Garten“-Gemeinden dokumentieren und evaluieren ihre Leistungen der öffentlichen Grünraumpflege nach den Kriterien der Bewegung „Natur im Garten“ und verpflichten sich damit dem Klima-, Arten- und Umweltschutz. Für ihre weitreichenden Maßnahmen im vergangenen Jahr wurde den vier Ybbstalgemeinden Allhartsberg, Sonntagberg, Waidhofen und Ybbsitz nun die höchste Auszeichnung von „Natur im Garten“ zuteil, der „Goldene Igel“.

„Unsere Gemeinden sorgen mit viel Kompetenz, Einsatz und Herzblut für noch mehr Lebensqualität und Umweltschutz in unseren Dörfern, Orten und Städten“, bedankte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich der Verleihung der Auszeichnungen am 15. Juni im Schloss Grafenegg und betonte: „Dank des Engagements der Gemeinden und Hobbygärtner ist Niederösterreich das ökologische Gartenland Nummer eins in Europa.“

Den „Goldenen Igel“ bekommt man, wenn drei Kernkriterien von „Natur im Garten“ in der Pflege eines Gartens umgesetzt werden: Verzicht auf chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie auf Torf.