Top-Schaugärten NÖs tauschten sich in Waidhofen/Ybbs aus

In regelmäßigen Abständen organisiert „Natur im Garten“ Treffen der Schaugärten, um über aktuelle Themen zu diskutieren und voneinander zu lernen – dieses Mal in Waidhofen. Magdalena Stöger, Leiterin von Schloss Rothschild, begrüßte dabei Vertreterinnen und Vertreter der Schaugärten Schlosspark Laxenburg, Kittenberger Erlebnisgärten, Stift Melk, Die Garten Tulln, Schloss Hof, Schloss Grafenegg, Museumsdorf Niedersulz, Kurpark & Doblhoffpark/Rosarium Baden sowie der Stadt Tulln.

Stadtgärtner Jan Michael Fabian führte seine Kolleginnen und Kollegen durch die städtischen Grünanlagen und erklärte, wie er mit seinem Team die Herausforderungen der öffentlichen Grünraumpflege meistert. Danach diskutierten die Gartenexpertinnen und -experten im Schloss Rothschild über weitere spannende Themen und ließen den Tag gemütlich ausklingen.

Veranstaltungstipp: Schaugartentage im Herbst

Am 15. und 17. September finden im Rahmen der Schaugartentage zwei spannende Veranstaltungen in Waidhofen statt. Die natürliche Dunkelheit ist in der Welt des 21. Jahrhunderts bedrohter denn je. Straßenlaternen, Scheinwerfer von Industrieanlagen, Werbeanzeigen und Gartenbeleuchtungen sorgen dafür, dass die Tage bis weit in die Nachtstunden hinein verlängert werden. Welche Auswirkung das Verschwinden der Dunkelheit auf unsere Umwelt hat, thematisiert „Schatten des Lichts“, eine „Nachtvermittlung“ mit Christian Raffetseder, am Freitag, 15. September, um 19 Uhr. Treffpunkt ist im Schlosspark. Der Eintritt ist frei.

Naturvermittlerin Elfi Scholler geht am Sonntag, 17. September, von 14 bis 17 Uhr bei „Kuchl trifft Kräuter“ mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf Kräuterjagd durch das öffentliche Stadtgrün. Im Anschluss wird in der Schwarzen Kuchl mit der Ausbeute ein dreigängiges Menü mit Getränkebegleitung gezaubert und gemeinsam verspeist. Infos und Tickets: info@ybbstaler-alpen.at, T: +43 5/93049.