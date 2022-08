Jugend übernimmt Verantwortung

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Mit dem Naturbad Allhartsberg existiert nun schon seit 20 Jahren eine beliebte Badestelle an der Ybbs. In einem ehemaligen Altarm des Flusses gelegen, kann das Naturbad den ganzen Sommer über kostenlos benutzt werden und bietet die nötige Infrastruktur für sommerlichen Freizeitspaß. So gibt es unter anderem eine Beachvolleyballanlage, ein Buffet, WCs und Umkleidekabinen. Seit dem letzten Sommer besteht auch die Möglichkeit, SUP-Boards auszuborgen.

In der Vergangenheit wurde das Areal von den beiden Vereinen AJAX (Alternative Jugend Allhartsberg) und KuNA (Kulturverein Naturbad Allhartsberg) betreut. Im Sommer 2021 übernahm dann der neu gegründete Verein JANG (Jugend Allhartsberg New Generation) die Betreuung der Anlage. Der Verein startete mit acht Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren und wuchs über den vergangenen Winter auf 24 Mitglieder im Alter von 15 bis 18 Jahren an. Der Vorstand besteht derzeit aus drei Elternteilen, die Vereinsgeschäfte sollen aber bald an die Jugendlichen übergeben werden, wie Obfrau Michaela Handsteiner-Prieler erklärt: „Mein ältester Sohn ist dabei, der ist jetzt 16. Natürlich ist das alles sehr viel Arbeit und deshalb ist auch der Plan, dass die Jugendlichen nächstes Jahr den Verein übernehmen sollen und wir dann wirklich nur mehr im Hintergrund da sind.“

Gemeinsames Arbeiten fördert Zusammenhalt

Die Jugendlichen betreuen die Anlagen des Naturbads, betreiben das Buffet und kümmern sich um allfällige Arbeiten. Im Gegenzug wird ihnen dafür von der Gemeinde ein Clubraum im Obergeschoß des Buffet-Gebäudes zur Verfügung gestellt. „Das ist der Deal: Sie kümmern sich um das Bad und dafür haben sie einen Raum ... und natürlich das ganze Ambiente!“, meint Bürgermeister Anton Kasser.

Sowohl die Jugendlichen als auch die Gemeinde scheinen mit diesem Deal sehr zufrieden zu sein. Die gemeinsame Verantwortung für das Naturbad hat auch positive Auswirkungen auf die Freundschaften unter den Jugendlichen, wie Emely Vorderderfler erzählt: „Man merkt schon, dass der Zusammenhalt noch besser geworden ist, weil wir auch alle gemeinsam arbeiten und uns aufeinander verlassen müssen. Das hat auch unserer Freundschaft sehr gut getan.“

Derzeit hat das Buffet von Freitag bis Sonntag geöffnet. „Wir bemühen uns, dass jetzt in den Ferien auch unter der Woche am Nachmittag zwei, drei Stunden geöffnet ist“, erläutert Handsteiner-Prieler, „die Jugendlichen sind aber alle in einer Lehre oder Ferialpraxis, deshalb kann nicht immer garantiert werden, dass sich gerade jemand findet um aufzusperren. Sie machen so viel, wie es für sie in ihrem Rahmen möglich ist.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.