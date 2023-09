Naturnachtgebiet soll im Dreiländereck NÖ, OÖ und Steiermark entstehen

Eigentlich heißt der originale Ausdruck für Naturnachtgebiet fachrichtig Nachtlandschaftsschutzgebiet. Das 28 Buchstaben lange Wort meint aber etwas ganz Profanes und Einfaches: Dunkelheit.

Was über Jahrmillionen auf dem Erdball eine Selbstverständlichkeit war, ist das längst nicht mehr: nämlich, dass es in der Nacht dunkel ist. Stefan Wallner, Astrophysiker von der Universität Wien, erläuterte am Freitag im Schloss Hohenlehen den Vertreterinnen und Vertretern der Naturparke und Nationalparke der Region, dass gerade in dieser Region gute Chancen bestünden, ein Naturnachtgebiet einzurichten. „Die Region gehört zu den dunkelsten Gebieten Europas“, sagte Wallner. Das liege an der alpinen Struktur und an der vergleichsweise dünnen Besiedlung.

Daher bereist Wallner aktuell 27 Gemeinden in den Naturparks NÖ Eisenwurzen, Steirische Eisenwurzen und Ötscher-Tormäuer sowie der Nationalparke Gesäuse und Kalkalpen und im Wildnisgebiet Dürrenstein nächtens mit seinem Auto, das einen google-ähnlichen Kameraaufsatz besitzt und damit die Helligkeit misst. „Ich nehme nicht ihre Gärten auf oder luge damit in ihr nächtliches Wohnzimmer, sondern alle Kameras sind direkt auf den Himmel gerichtet“, sagt er.

Tatsächlich sind seine Ergebnisse bislang vielversprechend, dass man die Zertifizierung „Dark Sky Reserve“ erwirken könnte. „Ich untersuche damit auch, wo es dunkel genug ist, um Kernzonen einzurichten“, sagt er.

Nächster Schritt: Einbeziehung der Gemeinden

Liegen erst die Messungen zur Gänze vor, will sich Wallner gemeinsam mit den Vertretern der Natur- und Nationalparke an die Gemeindevertreter richten, um dort für die Idee zu werben. „Denn es wäre notwendig, dass die Gemeinden bezüglich der Beleuchtung ihrer Straßen, Kirchen und Gewerbe- und Industriebetriebe mit uns an einem Strang ziehen und so wenig Streulicht wie möglich erzeugen“, sagt Florian Schublach vom Naturpark Ötscher-Tormäuer, der die Veranstaltung ausgerichtet hat.

Florian Schublach vom Naturpark Ötscher-Tormäuer setzt sich für die Errichtung eines Naturnachtgebiets ein. Foto: Lugmayr

„Ich erwarte mir damit einhergehend mehr Bewusstseinsbildung und Sensibilität für das Thema“, sagt Wallner. Schublach sieht auch touristische Chancen in dem Projekt. „Die Menschen in den Städten haben gar nicht mehr die Möglichkeit, etwa die Milchstraße mit freiem Auge zu sehen. In der Errichtung eines Naturnachtgebiets besteht eine Chance für einen künftigen sanften Qualitätstourismus“, sagt Schublach. Ziel wäre es, in jedem der Schutzgebiete eine Kernzone zu bekommen“, sagt Wallner.

Dann stünden auch die Chancen für Förderungen durch das Klimaministerium und für Geld aus den Fördertöpfen für ländliche Entwicklung der EU gut. In Oberösterreich ist der Schritt in einem Gebiet schon gelungen. Im Sternenpark Attersee-Traunsee nützt man den dunklen Himmel und den damit möglichen Blick auf bis zu 6.000 Sterne bereits touristisch.