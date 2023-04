Waidhofen/Y.: Kinder im Einsatz für den Stadtwald

Die Mädchen und Buben der Waidhofner Naturparkkindergärten waren am „Tag des Waldes“ einmal mehr am Buchenberg unterwegs. Dort pflanzten sie im Rahmen der Umwelterziehung mit dem städtischen Forst Jungbäume. Vizebürgermeister Mario Wührer bedankt sich für dieses Engagement: „Der Naturpark Ybbstal ist ein wertvolles Gut für uns alle. Danke an das Team des Naturparkkindergartens für seinen Einsatz. Ich wünsche den Kindern weiterhin viel Freude beim Spielen und Lernen in der Natur.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.