Hollensteiner bauen Nistkästen aus Abfallholz

In Hollenstein gibt es seit Kurzem 110 neue Nistkästen, die nun den heimischen Wildvögeln als Brutstätten dienen können. Es begann damit, dass der heute 84-jährige Imker Alfred Kaltenbrunner im Frühjahr 2021 die Idee hatte, einige Nistkästen bauen zu wollen.

„Ich hab das schon jahrelang bei mir zuhause gemacht. Ich bin gelernter Wagner und daher in der Arbeit mit Holz erfahren“, erzählt Kaltenbrunner. Er und drei weitere Mitglieder des Hollensteiner Imkervereins bauten daraufhin 20 Nistkästen aus Abfallholz, die dann im Rahmen des Sonnwendkirtags an Interessierte abgegeben wurden. Beim Kirtag wurde auch Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer auf die Nistkästen aufmerksam, woraufhin sich eine Zusammenarbeit mit dem Hollensteiner Ferienprogramm „Äktsch’n rund ums Spitzhiatl“ ergab. Unter dem Motto: „Bau dir deinen eigenen Nistkasten“ wurde diese Aktion in das Kinderprogramm aufgenommen und stieß auch gleich auf reges Interesse.

Kinder bauten im Sommer 30 weitere Nistkästen

„Frau Zebenholzer erzählte von der Ferienaktion und ich schlug vor, da noch mehr Kästen zu bauen. Zuerst gab es zehn Anmeldungen, dann waren es auf einmal schon 20. Ich hab dann schon im Vorfeld Teile aus Altholz zugeschnitten, damit die Kinder sie nur mehr zusammennageln und -schrauben mussten. In zwei Tagen konnten die Kinder so 30 Kästen fertigstellen und auch noch bemalen“, erzählt Kaltenbrunner stolz. Jedes Kind konnte dann seinen selbst gefertigten Kasten mit nach Hause nehmen. Doch damit war Alfred Kaltenbrunner noch lange nicht zufrieden und fertigte im Laufe des Winters im Alleingang noch 60 weitere Nistkästen. Alles zusammen wurden es 110 Behausungen für die Wildvögel der Region.

Alfred Kaltenbrunner und Albert Haring vom Imkerverein Hollenstein verkauften die ersten Nistkästen am Sonnwendkirtag 2021. Foto: Evelyn Gratzer

Als der Winter vorbei war, machte sich Kaltenbrunner auch selbst daran, Abnehmerinnen und Abnehmer für die Brutkästen zu finden. „Die letzten 27 Jahre meines Berufslebens war ich im Außendienst einer Versicherung tätig, daher kannte ich das noch und konnte nun schon über 100 Kästen hier in Hollenstein verkaufen“, freut sich der Projektinitiator, „Ich habe die Kästen auch teilweise selbst mit dem Rad ausgeliefert und bei älteren Leuten auch selbst montiert.“ Er könne sich auch gut vorstellen, bei Interesse seine Nistkästen auch in anderen Gemeinden der Region anzubieten.

