BBS Weyer auf den Spuren des Luchses

Im Rahmen des diesjährigen Sport- und Naturtags begab sich eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der BBS Weyer mit Nationalpark-Ranger Hermann Jansesberger im Hintergebirge auf die Suche nach Luchs Norik.

Nationalpark-Ranger Hermann Jansesberger und Emma Sonnleitner vermaßen die Luchs-Fährte. Foto: BBS Weyer

Jakob Mikota versuchte das Peilen. Die Luchssignale waren deutlich zu hören. Foto: BBS Weyer

Biologieprofessorin Eva Kupfer beschreibt die besondere Erfahrung: „Yes, we can! Wir haben die Fährte von Luchs Norik im Nationalpark gefunden und vermessen. Und wir konnten ihn auch erfolgreich peilen. Was für eine Sensation! Dann wurden die Fotos der nächsten Wildkamera ausgewertet – und siehe da: Luchs Norik wurde in der Nacht davor gleich zweimal an dieser Stelle geknipst. Welch erhebendes Gefühl für alle Beteiligten, genau hier zu stehen, wo vor ein paar Stunden der Luchs vorbeigeschlichen ist.“

Die Wildkamera zeigte: Luchs Norik war hier. Foto: BBS Weyer

Die BBS Weyer sind Partnerschule des Nationalpark Kalkalpen und führen regelmäßig gemeinsame Projekte und Aktionen durch.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.