Eisenstraße lud zu „Metal Highway goes New Work“ nach Waidhofen/Ybbs

Mit 150 Besucherinnen und Besuchern fand die Netzwerkveranstaltung „Metal Highway“ am Donnerstag der Vorwoche bereits zum fünften Mal im Schloss Rothschild statt. Die Moderatoren Pia Grabner und Johannes Käfer begleiteten das Publikum durch den Abend. Eisenstraße-Obmann Werner Krammer begrüßte die Gäste und freute sich über das große Interesse. Da sich der Alltag in einem konstanten Wandel befinde, sei es umso wichtiger, dass Gesellschaft und Wirtschaft an einem Strang ziehen, betonte der Waidhofner Bürgermeister. Auch Themenfeldsprecher Markus Felber hieß das Publikum willkommen. „Wir versuchen bei den Metal-Highway-Veranstaltungen immer ein Thema zu behandeln, welches am Puls der Zeit liegt“, sagte Felber. „Aktuell beschäftigt die Unternehmen der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Deshalb wollten wir Inspirationen liefern, was ,New Work' bedeuten kann.“

Auch die Sponsorinnen und Sponsoren genossen den informativen Abend im Kristallsaal. Foto: Stefanie Grasberger

Im Anschluss referierten Klaus Hochreiter, Julia Trummer und Christian Braunschmidt als Keynote Speaker zum Thema. Hochreiter ist Mastermind und Botschafter der Initiative „#30sindgenug“. Er gab Einblicke in die 30-Stunden-Woche in seinem Unternehmen eMAGNETIX. Damit sollen das Wohlbefinden seiner Bediensteten sowie ihre Produktivität und die Qualität ihrer Arbeit gefördert werden. Bei gleichbleibendem Lohn und verringerter Stundenzahl würden sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verstärkt engagieren, ist er sich sicher.

Julia Trummer ist Mit-Gründerin des Start-ups *Emma Wanderer. Sie berichtete, wie Remote Work in Hieflau in der Steiermark funktioniert.

Als dritter Keynote Speaker erläuterte Christian Braunschmidt von Microsoft, wie die Tools von Microsoft bei der Umsetzung von New Work unterstützen können. Er kündigte an, dass sich ab 2024 in den Microsoft-Produkten ein KI-Copilot befinden werde, womit nicht nur schnelleres Arbeiten ermöglicht, sondern auch die Kreativität und Produktivität gefödert werde.

Nach einer Fragerunde und einer Networking-Pause stellten vier New-Work-Pioniere aus der Region ihre Projekte bei einer Podiumsrunde vor. IMC-Geschäftsführer Thomas Knapp will mit „Good Work“ den zwischenmenschlichen Umgang und die Arbeitsatmosphäre verbessern. teamecho-Geschäftsführer Markus Koblmüller gedenkt, durch Stimmungsbarometer und Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragungen das Wohlbefinden zu fördern. Projektmanagerin Lena Weichselbaum (Weichselbaum Consulting) ist nicht nur der menschliche, sondern auch der Umweltaspekt wichtig und Martin Kaltenbrunner von M.O.O.CON will Flächen effizienter nutzen, um so neue Arbeitsmodelle zu entwickeln. Auch nach diesen Präsentationen konnte das Publikum Fragen rund um die einzelnen New-Work-Modelle stellen, ehe Schlosswirt Andreas Plappert zum Buffet lud.