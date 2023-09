Eisenstraße: Metal Highway am Puls der Zeit

Keine Scheu, neue Ideen und Gedanken ins Programm zu nehmen, zeigen die Veranstalter der Eisenstraße-Netzwerkveranstaltung „Metal Highway goes New Work“ am Donnerstag, 12. Oktober, von 17 bis 21 Uhr. Auch die 5. Auflage der Veranstaltungsreihe findet im Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs statt.

„Gerade in den letzten Jahren wurde deutlich, dass sowohl Unternehmer, aber auch Arbeitnehmer flexibel denken und flexibel handeln müssen und dafür ist es sinnvoll, wenn nicht unumgänglich, sich mit den Themen und Konzepten von ‚New Work‘ auseinanderzusetzen“, sagt Themenfeldsprecher Markus Felber.

Als Keynote-Speaker wird der renommierte New-Work-Pionier Klaus Hochreiter Schlagworte wie Arbeitszeitverkürzung, Gleichberechtigung, Komfortzonen oder Role Models diskutieren. Außerdem kommt Julia Trummer vom neu eröffneten, ersten Remote Work Campus Österreichs in Hieflau und präsentiert das Konzept eines flexiblen Arbeitsplatzes inmitten der Natur. Christian Braunschmidt von Microsoft ist der dritte Speaker des Abends.

Keynote-Speaker Klaus Hochreiter wird den Hauptimpuls des Abends geben. Foto: www.eisenstrasse.info

Im zweiten Teil der Veranstaltung erwartet die Gäste eine Runde regionaler New-Work-Experten am Podium. Martin Kaltenbrunner, Markus Koblmüller, Lena Weichselbaum und Thomas Knapp werden von ihren Ideen und Konzepten erzählen und wie diese bereits in die Praxis ihrer Unternehmen Eingang gefunden haben.

„Für uns als Region ist die Veranstaltung gleichzeitig Inspiration und Auftrag, die Zukunft unserer Arbeit aktiv zu gestalten und dafür die Unternehmen als wichtigste Akteure zusammenzubringen“, freut sich Eisenstraße-Obmann Werner Krammer auf die Veranstaltung.

„Metal Highway goes New Work“ findet im Rahmen des LEADER-Projekts „Talente für die Region – Get the Most“ statt, das von der Europäischen Union und dem Land Niederösterreich kofinanziert wird.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich: https://anmeldung.eisenstrasse.info/metalhighway/.