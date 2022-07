Neues Haus für die FF Wirts

Werbung Tipp Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Die derzeitige Heimstätte der Freiwilligen Feuerwehr Wirts ist bereits in die Jahre gekommen. Im Feuerwehrhaus mangelt es an Platz in der Gerätehalle und jeglichen modernen Standards. Auf dem bestehenden Areal ist jedoch ein zeitgemäßer Zubau aus Platzgründen nicht möglich. Zudem weist der Gefahrenzonenplan hinsichtlich des angrenzenden Schwarzbachs das Gebiet als rote Zone aus.

Deshalb soll unmittelbar gegenüber in der Weyrer Straße ein Neubau errichtet werden. In der Mai-Sitzung beschloss der Waidhofner Gemeinderat deshalb den Ankauf des notwendigen Grundstücks in der Größe von 2.995 Quadratmetern um 164.046 Euro. Die Umwidmung in Bauland muss erst erfolgen. Momentan ist das Grundstück noch als Grünland ausgewiesen. Das städtische Bauamt führt demnächst nun die erforderlichen baulichen Maßnahmen für die Widmungsänderung durch. „Die Freiwillige Feuerwehr ist immer zur Stelle, wenn es um die Bewahrung unserer Sicherheit und unseres Lebens geht“, hält Bürgermeister Werner Krammer fest. „Als Stadt unterstützen wir das natürlich tatkräftig und versuchen bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.