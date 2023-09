Neubürger wurden in Waidhofen an der Ybbs begrüßt

Kürzlich fand in Waidhofen der traditionelle Neubürgerempfang statt. Bei einem Rundgang durch das Stadtzentrum besuchten die Zuzüglerinnen und Zuzügler historische Orte. Kulturvermittler Günther Pöchhacker führte die Gruppe durch alte Gassen, vorbei an Stadthäusern und gab dabei tiefe Einblicke in die Geschichte der Stadt.

Am Ende der Führung erwartete Bürgermeister Werner Krammer die Gäste im Schloss Rothschild und lud herzlich zum Mitgestalten ein: „Wir sind immer offen für neue Ideen und Anregungen. Bringen Sie sich ein und bereichern Sie damit unsere Stadt noch weiter“, hieß der Stadtchef die neuen Waidhofnerinnen und Waidhofner willkommen.