Alles glatt gegangen ist bei der Wahl des neuen Ybbsitzer Bürgermeisters am Montagabend. Denn nach dem Rückzug von Langzeitbürgermeister Josef Hofmarcher und Vize Anton Pechhacker wurden sowohl der neue Ortschef Gerhard Lueger als auch sein Vizebürgermeister Anton Teufl, beide ÖVP, mit je 21 gültigen von 23 möglichen Stimmen bei jeweils zwei Stimmenthaltungen gewählt.

Geht man davon aus, dass sowohl Lueger als auch Teufl bei der sie betreffenden Wahl sich nobel – wie in Ybbsitz üblich – der Stimme enthalten haben, gibt es im Gemeinderat offenbar nur einen Skeptiker bei der Wahl. Der FPÖ-Mandatar, der allgemein hinter der Stimmenthaltung vermutet wurde, wies dies im Rahmen der anschließenden Feier jedenfalls klar von sich.

„Wichtiges Ziel ist es, die hohe Lebensqualität in Ybbsitz zu stützen und zu sichern“Gerhard Lueger

In seiner Antrittsrede umriss Lueger sein Programm und schlug erste Pfähle seiner Politik ein. „Wichtiges Ziel ist es, die hohe Lebensqualität in Ybbsitz zu stützen und zu sichern“, sagte Lueger, der sich in Gesellschaft und Vereinen als gut vernetzt beschrieb. Die Stärkung der Wirtschaft, die Belebung des Ortskerns, die Schaffung der Rückhaltebecken für den Hochwasserschutz und moderne In-frastruktur nannte er als Kernprojekte der Zukunft.

Teufl: "Infrastruktur vorrangiges Anliegen"

In die gleiche Kerbe schlug Vizebürgermeister Teufl: „Infrastruktur, sei es der Ausbau des Glasfasernetzes oder der Güterwegebau, sind mir vorrangige Anliegen, die ich im Infrastrukturausschuss forcieren möchte. Mir ist der ländliche Raum als Landwirt ein besonderes Anliegen“, sagte der gelernte Landmaschinenmechaniker und Bauer auf dem Hof Hinteregg, der vor drei Jahren in den Gemeinderat eingezogen ist. Der 36-jährige Vater von vier Kindern hat sich bereits nach drei Gemeinderatsjahren einen Ruf als Sachpolitiker und konsequenter Verhandler erworben. „Auch werden wir besonders darauf achten, die Finanzen weiter in Ordnung zu halten, um für nötige Investitionen entsprechenden Spielraum zu haben“, sagte Lueger.

Heidemarie Haselsteiner und Reinhard Wagner wurden für die beiden ausscheidenden ÖVP-Granden Anton Pechhacker und Josef Hofmarcher im Gemeinderat angelobt. Haselsteiner wird in den Ausschüssen Landwirtschaft, Bildung und Soziales tätig sein, Wagner in den Ressorts Kultur, Finanzen, Hochwasserschutz und Energie.