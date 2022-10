Ortsdurchfahrt in Kematen saniert

Im September wurde die Ortsdurchfahrt von Kematen von der Straßenmeisterei und der Firma Porr auf einer Länge von rund einem Kilometer saniert. Aufgrund der alten Straßenkonstruktion entsprach die Fahrbahn der B 121 in dem Bereich nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen.

Der Belag wurde komplett erneuert und die Entwässerungseinrichtungen, Hochborde sowie ein 220 Meter langer Gehsteig wurden saniert. Um den Verkehr auf der stark frequentierten Straße so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, wurden die Arbeiten an einem Sonntag bzw. in den Abendstunden ausgeführt. Die Gesamtkosten betragen rund 245.000 Euro, wovon rund 220.000 Euro vom Land NÖ und rund 25.000 Euro von der Gemeinde getragen werden.

