14 Juraschafe weiden seit einigen Tagen am Krautberg. Die flauschigen Tiere sollen dafür sorgen, dass die Weide nicht wieder komplett zuwächst und somit den Ausblick vom Krautberg auf die Stadt erhalten.

„Aber die Aktion hat auch einen netten historischen Hintergrund“, erzählt Vizebürgermeister Mario Wührer. So habe sich früher an der Stelle direkt unter dem Krautbergkreuz eine Schafweide befunden. Genauso wie bei den Forellen im Forellenbrunnen am Freisingerberg und den Gärten am Krautberg lasse man nun auch hier eine alte Tradition wieder aufleben.

„Die Tiere fressen hauptsächlich Brombeeren und kleine Stauden, die andere Weidepflanzen verdrängt haben. Nach und nach soll hier wieder eine typische Weide entstehen“, erklärt Stadtförster Georg Brenn. Die Schafe stammen von Schafbauer Franz Rettensteiner aus Ybbsitz, im Winter werden die Tiere wieder in seinen Stall übersiedeln. Ein Pachtverhältnis mit mehreren Grundbesitzern macht es möglich, die Schafe sozusagen als „tierische Rasenmäher“ am Krautberg wohnhaft zu machen.

Achtung: Die Tiere dürfen nicht gefüttert werden!