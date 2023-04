Dialog zur Verantwortung am Sonntagberg

In Zeiten, in denen Internetforen und Social Media die öffentliche Debatte zu dominieren scheinen, will der Verein Basilika Sonntagberg diesem Umstand mit dem Dialog-Format „Sonntagberger Nachtgespräche“ einen Kontrapunkt entgegensetzen. Am Donnerstag, 20. April, luden die Vereinsobleute Abt Petrus Pilsinger und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka den Theologen, Priester und Medizinethiker Matthias Beck ein, mit dem Journalisten Martin Gebhart ein Gespräch zu „Eigenverantwortung“ zu führen.

Beck schlug der Eigenverantwortung des Menschen als Basis für kulturelles und religiöses Erleben eine Bresche und erläuterte vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen die Wichtigkeit von Dialog und Interaktion.

Die Überlegung, die der damit ins Leben gerufenen Gesprächsreihe den Anstoß gab, beschrieb Präsident Sobotka in seiner Einführung dazu so: „Es gab eine Reihe von Aktivitäten, die bisher fast eine Million Euro eingespielt haben. Dieses neue Format soll persönliche Begegnung und echten Dialog in einer Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung möglich machen.“

Im Halbjahrestakt sollen die „Sonntagberger Nachtgespräche“ künftig stattfinden und „einen bleibenden Wert hinterlassen“.

