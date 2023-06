Neue Rettungssanitäter Weiße Fahne für das Rote Kreuz Waidhofen/Ybbs

Die sieben neuen Rettungssanitäter vom Roten Kreuz Waidhofen: Tobias Aigner, Freiwillige Mitarbeiterin Michaela Sitz, Josef Heigl (vorne, von links), Kevin Weninger, Manuel Reiter, Thomas Aigner und Andreas Langsenlehner (hinten, von links). Foto: RKNÖBohlheim

E in Spitzenergebnis erzielten die sieben Prüflinge des Roten Kreuzes Waidhofen/Ybbs bei der kommissionellen Abschlussprüfung zum Rettungssanitäter am 1. Juni beim Roten Kreuz in Amstetten.

Nach der theoretischen Ausbildung sowie der Praxis am Rettungswagen stellten sich am 1. Juni die Zivildiener des Einrücktermins „April 2023“ gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und den Teilnehmern am Freiwilligen Sozialjahr beim Roten Kreuz Amstetten der Prüfungskommission. Alle sieben Prüflinge der Rotkreuz-Bezirksstelle Waidhofen/Ybbs bestanden die Prüfung und unterstützen künftig das Waidhofner Team.