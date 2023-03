Weiße Fahne für Rotes Kreuz Waidhofen an der Ybbs

Nach der theoretischen Ausbildung sowie der Praxis am Rettungswagen stellten sich am 3. März die Zivildiener des Einrücktermins „Jänner 2023“, gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und den Teilnehmern am Freiwilligen Sozialjahr, beim Roten Kreuz St. Peter/Au der Prüfungskommission. Die sieben Prüflinge der Rotkreuzstelle Waidhofen an der Ybbs konnten ihre Ausbildung alle erfolgreich abschließen. Ausbildungsleiterin Ingeborg Garstenauer gratulierte den neuen Rettungssanitätern zur bestandenen Prüfung und wünschte alles Gute für die Ausübung ihrer neuen Tätigkeit.

Zivildienst oder „FSJ“ – Lernen fürs Leben

Beim Roten Kreuz Waidhofen bleiben rund 90 Prozent der Zivildienstleistenden bzw. der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres (FSJ) nach Abschluss dieser Tätigkeit als Freiwillige in der Organisation.

Wer sich für den Zivildienst oder ein Freiwilliges Sozialjahr (FSJ) beim Roten Kreuz Waidhofen/Ybbs interessiert, kann sich jederzeit unter 059144/76019 oder zd-fsj.wy@n.roteskreuz.at näher informieren.

