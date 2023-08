Aktion „Tratschbankerl“ soll die Gemeinschaft in Kematen fördern

Gemeinsam mit der Gemeinde Kematen/Ybbs startet die Pfarre Kematen-Gleiß die Aktion „Tratschbankerl“. Im Zuge dieser wurden drei neue Parkbänke in der Umgebung des Zentrums, der Kirche und des Friedhofs in Kematen platziert. Mit diesen möchte man Passantinnen und Passanten zum Verweilen und miteinander in Kontakt treten einladen, ganz unter dem Motto: „Wer hier sitzt, unterhält sich gern.“

Die Gemeinde und Pfarre betonen außerdem, dass die Bänke nicht nur zum Tratschen geeignet seien, sondern ebenso als „Strickbankerl“ oder etwa „Bücherbankerl“ verwendet werden können und so für jegliche Art des Miteinanders zur Verfügung stehen.