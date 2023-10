1. Energieabend in Waidhofen/Y.: Energiewende gemeinsam lokal umsetzen

Am 28. September fand im Kristallsaal in Waidhofen/Ybbs der erste Energieabend unter dem inspirierenden Motto „Energiewende gemeinsam lokal umsetzen“ statt. Dieses Event markierte den Beginn einer vielfältigen Veranstaltungsreihe zum Thema Energie, die im Laufe eines Jahres zahlreiche brennende Fragen rund um die Energiewende, erneuerbare Energiequellen, individuelle Handlungsmöglichkeiten, technische Lösungen, Energiegemeinschaften und Energieeffizienz behandeln wird. Die Organisatoren – die Stadt Waidhofen, GoWell GmbH und „durchdacht“ – legen besonderen Wert darauf, bestehende Lösungen in den Vordergrund zu stellen.

Der Abend startete mit einem Vortrag von Anton Pichler vom Complexity Science Hub Vienna. Pichler betonte die Dringlichkeit von Dekarbonisierungsmaßnahmen, die den Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien fördern. Er skizzierte weiters, dass wir uns bereits in einem technologischen Wandel befinden und dass man sich nicht wundern sollte, wie schnell es gehen kann, da technologische Wandel meist exponentiell erfolgen, beispielsweise bei der Einführung von Handys.

Ein ähnliches Bild zeichnete Michael Hartner, Leiter der Stromvermarktung der Firma Püspök, des größten privaten Windparkbetreibers Österreichs. Er betonte die ehrgeizigen Ziele des Landes, bis 2030 100 Prozent erneuerbare Stromerzeugung zu erreichen, bei denen sowohl große als auch kleine Akteure gefragt seien, ihren Beitrag zu leisten. Neben der Entwicklung der Stromerzeugung wurden die Themen Wärmewende und das zukünftige Gas-/Wasserstoffnetz behandelt.

In einer abschließenden Diskussionsrunde konnten nahezu alle Fragen beantwortet werden. Die offenen Themen wurden in einen „Themenspeicher“ gelegt und werden in einem der nächsten Vorträge beantwortet. Die Diskussionen der Besucher dauerten noch lange an und die positive Stimmung, etwas bewegen zu können, war deutlich spürbar.

Die nächsten Energieabende:

19. Oktober: Photovoltaik – von der Idee zur Photovoltaikanlage

23. November: Erneuerbare Energien in der Landwirtschaft

