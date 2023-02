Kinderbetreuung: Aufstockung um fünf Gruppen in Waidhofen an der Ybbs

Um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können, hat das Land NÖ im September des Vorjahrs ein Kinderbetreuungspaket geschnürt.

Im Kindergartenbereich sieht das Paket des Landes ab 2024 eine Öffnung der Kindergärten für alle Kinder ab zwei Jahren, weniger Schließzeiten, mehr Nachmittagsbetreuung und kleinere Gruppengrößen (maximal 22 Kinder) sowie zusätzliche Fachkräfte vor. Derzeit beträgt das Mindesteintrittsalter in den Kindergarten zweieinhalb Jahre.

In Waidhofen ist angesichts dieser neuen Vorgaben eine Erweiterung um ca. fünf Kindergartengruppen vorgesehen. Eine exakte Zahl soll, wie bei der Kleinkinderbetreuung (die NÖN berichtete) eine Bedarfserhebung liefern. „Wir werden uns anschauen, wo es welchen Bedarf gibt und dementsprechend vergrößern“, sagt Vizebürgermeister Armin Bahr (SPÖ).

Die Vorlaufzeit sei hier noch ein wenig größer als bei der Kleinkinderbetreuung, hält Bürgermeister Werner Krammer (WVP) fest. Ein Faktor bei der Bedarfserhebung sei hier jedenfalls auch der geplante Betriebskindergarten, der im Zuge des Neubaus des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) am Standort der EVN entstehen soll. „Hier sind wir in Gesprächen mit dem Land, ob man dabei nicht Synergien nutzen kann.“

Neben dem Landeskindergarten III in der Vitzthumstraße auf der Zell, der in den nächsten Jahren neu errichtet wird, wird auch der Landeskindergarten IV in Raifberg von der Wohnbaugenossenschaft Gemysag neu gebaut. Zwei vollwertige Gruppen sollen geschaffen werden. Räumliches Potenzial gebe es auch noch im Landeskindergarten II in der Pocksteinerstraße, hält der Bürgermeister fest. „Wenn Wohnungen in dem Gebäude frei werden, können wir diese als Gruppen nutzen“, sagt er.

Kindergarten St. Leonhard wird generalsaniert

Darüber hinaus gelte es aber auch in den Ortsteilen zu sondieren, wo Bedarf herrsche. In St. Leonhard/Walde wird das Kindergartengebäude im nächsten Jahr jedenfalls generalsaniert. In Windhag wiederum würden gerade Gespräche darüber laufen, wie eine zweite Gruppe untergebracht werden könne, sagt der Stadtchef.

In St. Georgen/Klaus wurde bereits eine zweite Gruppe geschaffen. Hier steht im Zuge der geplanten Adaptierung des Pfarrhofs zu einem Dorfzen trum eine Modernisierung am Plan. Gemeinsam mit der Volksschule soll der Kindergarten einen neuen, zeitgemäßen Turnsaal erhalten.

Heizungsumstellungen sind in den beiden Kindergärten in St. Leonhard/Walde und Windhag angedacht.

Neu errichtet werden soll mittelfristig auch die Volksschule in Konradsheim. Saniert wird das Schulgebäude in St. Leonhard/Walde. Dieses Projekt wird vorgezogen. Heuer soll die Plaung erfolgen und spätestens nächstes Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden. Weiters ist geplant, dass im Zuge der Realisierung des beta campus die Polytechnische Schule vom Schulzen trum Plenkerstraße auf die Zell wandern soll.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.