Amstettner Bezirksvorstand entscheidet

Bezirksparteivorsitzende Ulrike Königsberger-Ludwig geht davon aus, dass es am Parteitag ein klares Ergebnis geben wird. „Danach muss das Gemeinsame vor das Trennende gestellt werden und ich hoffe, dass die Partei rasch wieder zueinanderfindet. Das sehe ich in erster Linie in der Verantwortung des neuen Vorsitzenden.“ Als Sozialdemokratin, die mit Herzblut bei der Sache sei, schmerze sie die aktuelle Situation. „Ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass sich nach dem Parteitag wieder alle darauf besinnen, wofür wir eigentlich in der Politik sind. Nämlich für die Menschen zu arbeiten. Auch ich werde meinen Teil dazu leisten. Schließlich geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern um eine starke Sozialdemokratie, die gerade jetzt dringend notwendig für Österreich ist.“

Nach dem Parteitag hätten daher auch alle Mitglieder die Verantwortung, hinter dem Vorsitzenden zu stehen. Der scheidenden Obfrau Pamela Rendi-Wagner spricht Königsberger-Ludwig Respekt und Dank aus. „Man ist sicher nicht immer ganz fair mit ihr umgegangen, und ich wünsche ihr für ihren weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute.“

60 Mitglieder des Bezirksvorstandes entscheiden

Für welchen Kandidaten die Delegierten aus dem Bezirk am Parteitag am 3. Juni votieren werden, wird in einer Abstimmung des Bezirksvorstands entschieden. Mittels eines anonymen Abfrage-Tools können die rund 60 Mitglieder bis Dienstagabend ihren Wunschkandidaten für die Parteispitze nennen.

Sonntagbergs SPÖ-Obmann Helmut Novak, der einer der Delegierten aus dem Bezirk sein wird, steht hinter dieser Vorgangswiese. „Landesparteivorsitzender Sven Hergovich hat immer gesagt, dass er jenen Kandidaten oder jene Kandidatin unterstützt, der oder die Erster wird. Bei uns im Bezirk haben wir uns dazu entschieden, das anders zu machen und unseren Bezirksvorstand zu befragen. Nach diesem Ergebnis werden wir uns richten.“ Nach dem 3. Juni erwartet sich der ÖGB-Regionalsekretär Einigkeit innerhalb der SPÖ. „Mein persönlicher Grundsatz ist, wenn es einen Vorsitzenden gibt, dann hat er meine hundertprozentige Zustimmung und Loyalität“, sagt Novak. „Wir haben jetzt zwei Kandidaten mit unterschiedlichen Zugängen. Ich würde mir wünschen, dass man, wenn das Ergebnis feststeht, beide Kräfte nützt, um mit aller Kraft gemeinsam zu arbeiten.“

Für Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr aus St. Valentin bringt der „Ausgang der Befragung schlussendlich wenig Veränderung. Viel wichtiger ist, dass wir wieder an einem Strang ziehen, zu einer Einheit finden und das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Denn ich glaube, dass die Sozialdemokratie mehr denn je gebraucht wird.“

Amstettens Vizebürgermeister Gerhard Riegler weist darauf hin, dass „aus der Mitgliederbefragung Hans-Peter-Doskozil als Erstplatzierter hervorgegangen ist. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Bundesparteivorstand beschlossen hat, dass es keine Stichwahl geben wird. Damit ist das Ergebnis der Mitgliederbefragung zu respektieren“, betont er. Riegler ist sich aber hundertprozentig sicher, dass, egal wer beim Bundesparteitag zum Vorsitzenden gewählt wird, er den jeweils anderen in sein Team holen wird, um gemeinsam die Sozialdemokratie in Österreich wieder nach vorne zu bringen.

Bahr: Präferenz für Babler, aber Vorstand entscheidet

Waidhofens Vizebürgermeister Armin Bahr hätte sich gewünscht, dass die Mitglieder in einer Stichwahl zwischen Doskozil und Babler entscheiden. „Aufgrund eines – möglicherweise bewussten – Konstruktionsfehlers haben nun aber die Delegierten die schwere Entscheidung zu treffen, in welche Richtung es mit der SPÖ weitergeht.“ Bahr ist auch einer der fünf Delegierten aus dem Bezirk, der diese wegweisende Entscheidung zu treffen hat. Seine Präferenz für Andreas Babler hat er bereits im Vorfeld der SPÖ-Mitgliederbefragung kundgetan. Dabei bleibt er auch. „Da ich als Delegierter aber nicht nur mich selbst, sondern die SPÖ im Bezirk repräsentiere, sind wir gerade dabei, unser Stimmverhalten zu koordinieren. Aufbauend auf dem Votum der Mitglieder des Bezirksvorstands werden wir als Delegierte dann eine Entscheidung treffen“, sagt Bahr. „Klar ist aber auch, in der Wahlzelle ist dann jeder auf sich alleine gestellt.“ Wer letztendlich die Nase vorne haben wird, traut sich der Waidhofner SPÖ-Chef nicht zu sagen. „Auch wenn ich gerne Andreas Babler an der Spitze der SPÖ sehen würde, wichtig ist, egal wie die Wahl ausgeht, danach muss Ruhe bei der SPÖ einkehren“, fordert Bahr. „Was ich mir außerdem erwarte, ist, dass der Sieger den Verlierer in die künftige Arbeit einbindet. Wenn die SPÖ eine Partei mit 30 Prozent sein will, wird es nicht immer nur eine Meinung geben. Nichtsdestotrotz gilt es zusammenzuhalten.“

„Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist das schlechteste, das uns passieren konnte“, meint Hollensteins Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. „Indem alle drei jeweils ungefähr ein Drittel der Stimmen bekommen haben, haben rund 60 Prozent nicht den Sieger gewählt.“ Der Entscheidung der Bezirkspartei, den Vorstand zu befragen und das Mehrheitsergebnis als bindend für die Delegierten zur Kenntnis zu nehmen, kann Zebenholzer einiges abgewinnen. „Ich halte das für eine gute und die fairste Lösung“, sagt sie. Für die Zeit nach dem Parteitag hat die Hollen-steiner Bürgermeisterin einen großen Wunsch. „Die SPÖ muss endlich wieder für die Leute arbeiten und darf nicht mehr mit internen Streitereien beschäftigt sein, denn es gibt so viel Arbeit rundum.“

