Energieversorger EVN siedelt von Waidhofen nach Allhartsberg

34 Millionen Euro investiert das Land Niederösterreich in den Bau eines neuen Pflege- und Betreuungszentrums in Waidhofen. Umgesetzt werden soll das Projekt am derzeitigen Standort der EVN. Die Pflege- und Betreuungsplätze werden in dem Neubau von zurzeit 101 auf 144 aufgestockt. 2025/26 sollen die Bauarbeiten starten.

Die EVN wird Waidhofen durch die Standort-Rochade verlassen, da die Stadt dem Unternehmen keinen passenden Standort anbieten konnte. Die NÖN berichtete.

Nun steht auch fest, wohin der Energieversorger seinen Standort verlagern wird. In Allhartsberg soll auf einem 1,5 Hektar großen Grundstück beim Kreisverkehr Richtung Kröllendorf ein Neubau errichtet werden. Die Verkaufsverhandlungen betreffend des Grundstücks seien bereits abgeschlossen, heißt es dazu auf Nachfrage seitens der EVN. Die Konzeptplanung für ein modernes, zukunftsorientiertes Kundenzentrum sei bereits gestartet. Ein detaillierter Bauzeitplan liege noch nicht vor. Dieser könne erst nach Abschluss der Planung und nach Erhalt aller Genehmigungen sowie der Vergabe der Bauarbeiten erstellt werden. Das bestehende Gebäude in Waidhofen wird die EVN vermutlich bis Mitte 2024 nutzen. Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Standort derzeit tätig.

Ob im neuen Firmensitz in Allhartsberg weitere bestehende Standorte der EVN integriert werden sollen, wollte das Energieunternehmen nicht beantworten. „Wir planen zukunftsorientiert und werden dabei alle Varianten berücksichtigen“, heißt es dazu aus dem Unternehmen.

Die Gemeinde Allhartsberg freut sich jedenfalls über zusätzliche Kommunalsteuereinnahmen. „Als Gemeinde sind wir natürlich sehr froh über die Betriebsansiedelung“, sagt Bürgermeister Anton Kasser.

