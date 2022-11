Freude über neue Sportstätte in Waidhofen/Ybbs

Vergangenen Donnerstag wurde die neu renovierte Sporthalle Waidhofen mit einem feierlichen Akt eröffnet. 2021 begannen die Sanierungsarbeiten an dem Gebäude, das ursprünglich in den 1970er-Jahren eröffnet wurde. Im Februar dieses Jahres konnten wieder die ersten Spiele in der neu sanierten Halle stattfinden. Waidhofens Herren-Volleyball-Team weihte sie sogleich mit zwei erfolgreichen Meisterschaftsspielen ein. Seit September wird die Sporthalle auch wieder von BRG, HAK und HTL im Rahmen des Sportunterrichts genutzt. Waidhofens Bundesschulen und Vereine haben damit wieder eine zeitgemäße Sportstätte.

Bei der Sanierung wurde besonders auf hohe ökologische Standards geachtet. So konnten zum Beispiel Hanf-Fassadenplatten zur Wärmedämmung eingesetzt werden. Im Außenbereich der Sporthalle setzte man auf eine extensive Begrünung der Seitendächer, eine PV-Anlage sowie ein intelligentes Regenwassermanagement-System. Am Parkplatz gibt es nun E-Ladestationen für Autos und Fahrräder. Die große Halle kann durch automatische Trennvorhänge in drei Norm-Schulturnhallen mit entsprechender Geräteausrüstung geteilt werden und ist mit einer Höhe von 9,50 Metern auch wettkampftauglich für professionellen Volleyballsport. Hervorgehoben wurde auch die besondere Dachkonstruktion, die das Tageslicht optimal ausnutzt. Für die Abend- und Nachtstunden steht eine dimmbare LED-Beleuchtung zur Verfügung. Die Gesamtkosten der Sanierung beliefen sich auf rund 9 Millionen Euro. Knapp 36 Prozent davon übernahm die Stadt Waidhofen. Der Rest entfiel auf den Bund, da die Sporthalle zum Großteil von Bundesschulen genutzt wird.

Die Sprecherinnen und Sprecher bei der Eröffnungsfeier betonten vor allem die Wertigkeit der Halle für Waidhofens Schulen und Vereine und den Fokus auf Nachhaltigkeit bei der Sanierung des Gebäudes. Schülerinnen und Schüler der Waidhofner Bundesschulen sowie die Vereinsjugend der SG Waidhofen und des UVC Waidhofen demonstrierten in musikalisch unterlegten Einlagen ihr sportliches Geschick.

Nachhaltigkeit des Bauprojekts betont

Bürgermeister Werner Krammer zeigte sich von dem Projekt begeistert: „Diese Sporthalle ist die beste Investition in die Zukunft. Wir schaffen damit mehr Raum für Schulen und attraktive Freizeitgestaltung, fördern den Breitensport sowie Gesundheitsbewusstsein. Durch ihre Architektur fügt sie sich harmonisch in die Umgebung ein und wird unseren hohen ökologischen Standards bei Bauprojekten gerecht.“

Bildungsminister Martin Polaschek betonte die Bedeutung von Sport für Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt: „Sport ist die beste Möglichkeit, um die Resilienz der Schülerinnen und Schüler nachhaltig stärken zu können“.

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wies auf die Wichtigkeit zeitgemäßer Sportstätten für die Schulen hin: „Zu einer gesamtheitlichen Ausstattung einer Bildungseinrichtung zählt neben dem Equipment in den Klassenräumen auch eine moderne Sportinfrastruktur. “

Bernd Wiltschek, Leiter des Unternehmensbereichs Schulen der BIG, zeigte sich mit dem Ergebnis und Verlauf der Sanierungsarbeiten zufrieden: „Mit der Sporthalle durften wir als Bundesimmobiliengesellschaft ein besonders nachhaltiges sowie wichtiges Projekt für die Stadt Waidhofen, das Land Niederösterreich und das Bildungsministerium umsetzen“.

Im Anschluss an den offiziellen Teil konnte sich das zahlreich erschienene Publikum am Buffet stärken und weiteren sportlichen Präsentationen der Schülerinnen und Schüler der HTL Waidhofen beiwohnen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.