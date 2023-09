NEPS auf der Suche nach der Melodie

Die Indie-Rock-Band NEPS mit Wurzeln in Waidhofen und Weyer veröffentlichte Anfang September ihre neue Single „Melody“ auf dem Wiener Label Feber Wolle.

Neben der regulären Version erschien zeitglich auch eine 8-Bit-Version von „Melody“, welche den Song in die Tonsprache von Videospiel-Soundtracks der Neunzigerjahre übersetzt. „Wir hatten am Tag vor der Veröffentlichung die Idee“, berichtet Schlagzeuger Stefan Dammerer. „Matthias (Bramauer, Sänger und Gitarrist der Gruppe – Anmerkung der Redaktion) hat dann noch spontan mit Synthesizer und Casio-Keyboard die 8-Bit-Version aufgenommen und wir haben sie in letzter Minute abgeschickt.“

Die Videospiel-Thematik endet damit allerdings nicht: Vergangene Woche erschien schließlich sogar ein eigenes, von Matthias Bramauer programmiertes, Spiel zur Single. Dieses ist über den Linktree der Band als gratis Download für Windows und Mac Computer verfügbar. Die Spielerin oder der Spieler kann eines der drei Bandmitglieder als Avatar auswählen und versucht dann, im Stil klassischer Plattformer möglichst viele Musiknoten einzufangen. Wer dabei mehr als 150 Punkte erringt, kann einen Screenshot an die Band schicken und so an einem T-Shirt-Gewinnspiel teilnehmen.

Nach „No Money“ und „Come Around“ ist „Melody“ bereis die dritte erfolgreiche Single-Veröffentlichung von NEPS auf Feber Wolle. „Was uns besonders freut, ist, dass wir auf FM4 in der Rotation sind“, meint Dammerer. Die Band befindet sich derzeit in der Pre-Production-Phase für ein Album, das voraussichtlich nächstes Jahr erscheinen soll. „Die Songs sind alle geschrieben, wir müssen nur noch aufnehmen und mischen, dann kann es erscheinen“, berichtet Dammerer.

Vor Kurzem spielten NEPS zwei Auftritte auf dem Waves Festival in Wien. Dieses sogenannte Showcase Festival ist ein wichtiges Network-Event für die österreichische und internationale Musikbranche. Der übliche Austragungsort, das WUK, konnte heuer aufgrund der Renovierungsarbeiten nicht genutzt werden und so wich man auf mehrere Gürtellokale aus. Als ersten, regulären Auftritt beendeten NEPS den Donnerstagabend in der gut gefüllten Coco-Bar. „Der zweite Showcase war dann am Freitagvormittag“, erzählt Dammerer „da wurde jemand krank und wir wurden gefragt, ob wir einspringen wollen. Natürlich wollten wir gerne zweimal spielen!“

Auch in Waidhofen kann man NEPS bald wieder an mehreren Terminen live erleben (siehe Info-Box).