Neuer Roman von Waidhofner Autorin vereint Fotografie und Erinnerung

Ende Jänner erschien mit „Please Come Flying“ der neue Roman der Waidhofner Autorin Evelyn Schlag im Wiener Hollitzer Verlag. Am 28. April ist Schlag nun mit dem Roman zu Gast auf der Leipziger Buchmesse. Aus diesem Anlass sprach die NÖN mit der Autorin über die Arbeit an dem Roman und ihre nächsten Projekte.

„Please Come Flying“ erzählt die Geschichte der Protagonistin Lisa, die in einer österreichischen Kleinstadt aufgewachsen ist. Ihr Mann Julian, der Arzt ist, hat die Möglichkeit, für ein Jahr in New York zu studieren. Obwohl es ihr schwerfällt, ihre Tochter Kathi bei ihren Eltern zurückzulassen, beschließt Lisa einige Monate später nachzukommen, da sie aufgrund früherer Erfahrungen an Julians Treue zweifelt. In New York beginnt sie als Kindermädchen bei der Familie Stanton zu arbeiten und erkundet die Stadt auf ausgedehnten Spaziergängen mit deren Tochter Suzy, die ungefähr gleich alt ist wie Kathi. Mit einer Rolleiflex-Kamera, einem Geschenk ihres Vaters, beginnt Lisa New York fotografisch einzufangen. Bald lernt sie den jungen Fotografen John kennen und beginnt sich in ihn zu verlieben, was im weiteren Verlauf des Buches natürlich zu Komplikationen führt.

Fotografische Entdeckung der Stadt New York

Schlag gelingt es, in dem Roman eine historische Momentaufnahme der Stadt New York einzufangen, betrachtet durch das Kameraobjektiv einer jungen Österreicherin der Nachkriegszeit. „Ich habe mir selbst zu Recherchezwecken auch eine alte Rolleiflex-3.5-Kamera gekauft und für das Lokalkolorit unglaublich viele Fotografien von New York aus den Fünfzigerjahren angesehen“, erzählt die Autorin. Für Schlag sind Fotografien schon lange ein wichtiges Mittel bei der Recherche zu Buchprojekten. In einigen Vorträgen an der Universität Innsbruck widmete sie sich ausführlich der Wechselbeziehung zwischen Literatur und Fotografie. Nachzulesen sind diese Ausführungen in dem Band „Literatur und Fotografie“, der 2021 in der Reihe „Innsbrucker Poetik-Vorlesungen“ erschien. Im Falle von „Please Come Flying“ lieferte vor allem die Straßenfotografie, die in Amerika in den Fünfzigerjahren einen Höhepunkt erlebte, einige Inspirationen.

Auf einer Amerikareise hielt Schlag viele Schauplätze selbst fotografisch fest, hier zum Beispiel den Stadtteil Brooklyn zu Halloween. Foto: Evelyn Schlag, Evelyn Schlag

Eine bedeutende Figur, die zwar nicht direkt im Roman vorkommt, aber Schlag als Inspiration diente, war Vivian Maier, eine amerikanische Amateurfotografin, deren Fotografien von New York und Chicago posthum großen Ruhm erfuhren. „Ich habe auf einer Fotoausstellung in Baden eine Dame aus Berlin kennengelernt, die mir einen Fotoband von Vivian Maier geschenkt hat. Der hat mich total begeistert“, erzählt Schlag. Auch der Fotograf und Maler Saul Leiter ist als großes Vorbild der Figur John in dem Roman vertreten, während ein Werk des österreichisch-amerikanischen Fotografen Ernst Haas den Buchumschlug ziert.

Aufarbeitung der Gräuel des Nationalsozialismus

Ein weiteres wichtiges Motiv in „Please Come Flying“ ist der Umgang mit den Gräueln des Nationalsozialismus in der Nachkriegszeit. „Lisas Vater, den sie liebt und verehrt, war ein teilweise zwar sehr naiver aber begeisterter Nazi“, erzählt Schlag. „Sie lernt in Amerika dann Henry kennen, der als Besatzungssoldat in Innsbruck stationiert war. Die Aufarbeitung beziehungsweise Richtigstellung mancher Eindrücke in Bezug auf den Holocaust hat für mich mit den Figuren des Vaters und des Soldaten Henry sehr gut funktioniert.“

Nach einigen Romanen will sich Schlag in ihrer nächsten Veröffentlichung nun wieder der Lyrik widmen, wie sie verrät: „Ich habe vor etwa zwei Monaten angefangen, recht kompakte Gedichte zu schreiben, meist ausgehend von Fotos. Nächstes Jahr im Frühjahr soll ein Lyrikband erscheinen.“

