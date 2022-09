LK Waidhofen/Ybbs: Geburtshilfe öffnet wieder ihre Pforten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wegen Personalmangels musste die Geburtenstation am Landesklinikum Waidhofen mit 15. August vo rübergehend geschlossen werden. In der Stadt Waidhofen und dem Ybbstal, aber auch weit darüber hinaus, zeigte man sich bestürzt, schließlich genießt die Geburtenabteilung überregional einen ausgezeichneten Ruf. Werdende Mütter aus dem gesamten Mostviertel sowie aus Oberösterreich und der Steiermark kamen bislang zur Entbindung ans Landesklinikum Waidhofen.

Grund für die temporäre Schließung war akuter Ärztemangel. Nach dem Wechsel eines Oberarztes von Waidhofen in ein oberösterreichisches Klinikum war ein Fortbetrieb der Waidhofner Geburtenstation nicht mehr möglich, sie wurde zur Gänze eingestellt. Sichere Geburten hätten Vorrang, hieß es seitens der Klinikleitung.

Auch die anderen gynäkologischen Versorgungsangebote waren von der Leistungsreduktion weitgehend betroffen. Lediglich die gynäkologische Ambulanz blieb durchgehend geöffnet und auch Geburtsvorbereitungskurse und Infotage fanden weiterhin statt.

Neue Leitung ab Dezember wird noch vorgestellt

Nun kann die Region wieder aufatmen: Wie das Landesklinikum Waidhofen in der Vorwoche mitteilte, werde die vorübergehende Leistungsreduktion an der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Landesklinikum Waidhofen mit Ende September beendet. Durch personelle Neubesetzungen könne die Abteilung ab 1. Oktober wieder in vollem Umfang geöffnet werden. Durch eine intensive Personalsuche sei es gelungen, neue Fachärzte zu gewinnen.

Interimistisch übernimmt Primar Leopold Wanderer aus Melk. Foto: LK Melk

Mit Namen hält man sich seitens des Klinikums noch zurück. Nur so viel wird verraten: Sowohl die offene Stelle als auch die Leitung der Abteilung konnten neu besetzt werden. Der Leitungswechsel sei mit Dezember geplant, die neue Leitung werde zeitnah gesondert vorgestellt. Weiterhin zurückgreifen könne man in Waidhofen auf die Unterstützung aus anderen Kliniken, heißt es weiter. Der Dienstplan sei so zur Gänze abgedeckt und die bestmögliche medizinische Versorgung wieder gewährleistet. Eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe stünden täglich rund um die Uhr zur Verfügung. Die vorübergehende Leitung der Abteilung übernimmt bis Dezember der ärztliche Leiter des Landesklinikums Melk, Primar Leopold Wanderer.

Die Klinikleitung und die regionale Geschäftsführung freuen sich, dass sich die intensive Personalsuche gelohnt hat. Sie sind sich einig: „Die vorübergehende Aussetzung war der richtige Schritt, um Familien das höchste Maß an Sicherheit zu gewährleisten und nun gestärkt wieder zu beginnen.“

Die Hebammen am Waidhofner Klinikum nutzten die Zeit der Schließung für Fortbildungen, bauten Urlaub ab, führten bereits begonnene Geburtsbegleitungen in anderen Kliniken der Region fort und übernahmen Dienste in den Spitälern in Amstetten und Scheibbs. Für Fragen der Eltern waren Hebammen am Klinikum sieben Tage die Woche rund um die Uhr verfügbar.

Pflegedirektorin Doris Fahrnberger-Schober betont das besondere Durchhaltevermögen und den Zusammenhalt der Waidhofner Hebammen: „Ich bin äußerst stolz auf unsere Hebammen. Sie bewiesen Flexibilität, Stärke und Einfühlungsvermögen – behutsam nahmen sie sich all der Sorgen und Anliegen der werdenden Eltern an.“

Nun sind die Hebammen ebenso wie die Fachärztinnen und Fachärzte am Klinikum für die Fortführung der Geburtshilfe höchst motiviert. „Wir freuen uns auf die Betreuung unserer Familien“, sagt die leitende Hebamme Maria Dorner. „Ohne die werdenden Eltern und ihre Sprösslinge sind die Babybettchen leer und ist die Wochenbettstation ungewohnt still. Gerade diese Zeit zeigte uns, wie sehr wir unseren Beruf lieben und uns die Arbeit mit Menschen erfüllt.“ Oberärztin Natasha Ninova ergänzt: „Neben der Geburtshilfe wird auch das gynäkologische Leistungsspektrum wie gewohnt fortgeführt.“

