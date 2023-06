Gesetzesänderung soll Unfallgefahr reduzieren

Am 1. Juni trat eine Novelle des Niederösterreichischen Hundehaltegesetzes in Kraft, die einige Veränderung, vor allem für neue Hundehalterinnen und Hundehalter, mit sich bringt. So muss etwa für jeden Hund eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen werden können und es wurde eine Obergrenze von fünf Hunden für private Halterinnen und Halter festgelegt. Für alle neu angemeldeten Hunde muss nun außerdem ein allgemeiner Sachkundenachweis erbracht werden. Dieser beinhaltet eine einstündige theoretische Information durch einen Tierarzt oder eine Tierärztin sowie eine zweistündige praktische Unterweisung durch eine fachkundige Person. Diese Basiskurse werden oft von Hundeschulen angeboten. Wer an die Anschaffung eines Hundes denkt, kann sich zum Beispiel auf www.dogaudit.at über aktuelle Kurstermine informieren.

In der Hundeschule des ÖGV Ybbstal wurde vor zwei Wochen bereits ein solcher Kurs durchgeführt. „Ich denke, dass der Sachkundenachweis durchaus seine Berechtigung hat“, meint Obfrau Florentine Wagner. „Die meisten Teilnehmenden hatten das zwar schon gehört oder bereits Erfahrung mit Hunden, aber fachkundige Beratung ist auf jeden Fall gut.“

Tierarzt Georg Six erläutert, dass das neue Hundehaltegesetz ein Versuch sei, die Situation in Bezug auf Gefährdung durch Hundehaltung zu verbessern. „Laut Unfalldatenbank des Kuratoriums für Verkehrssicherheit aus dem Jahr 2020 gibt es in Österreich jährlich etwa 4.000 schwere Verletzungen im Zusammenhang mit Hunden“, berichtet der Veterinärmediziner. Ein häufiges Problem sei zum Beispiel, dass Kinder und auch neue Hundehalter und Hundehalterinnen die Warnsignale von Hunden nicht richtig erkennen und interpretieren könnten. Generell sei oft menschliches Fehlverhalten die Ursache für Hundeattacken. Dem wolle man durch den verpflichtenden Sachkundenachweis entgegenwirken. „Ich denke schon, dass das neue Hundehaltegesetz eine Verbesserung der Situation bringt, weil durch die vorgeschriebene Vermittlung von Wissen, zum Beispiel über Hundehaltung und Sozialverhalten, für die neuen Hundehalter generell auch die Sicherheit erhöht werden kann“, sagt Six.

Fachkundige Information über Hundehaltung und Sozialverhalten könne helfen, Unfälle zu vermeiden, meint Tierarzt Georg Six. Foto: Georg Six

Zur Versicherungspflicht, die zuvor nur für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial galt, meint der Tierarzt: „Man muss schon sagen, dass auch ein kleiner Hund einen Unfall verursachen kann, bei dem es zu gravierenden Folgen kommt. Insofern ist das schon wichtig, dass alle Hundehalter eine Haftpflichtversicherung haben, die auch etwaige Sach- oder Personenschäden abdecken kann.“ Die Obergrenzen im privaten Bereich hält Six ebenfalls für sinnvoll. „Ich denke das zielt mehr auf das sogenannte ,Animal Hoarding' ab, welches man dadurch verhindern will“, gibt der Veterinär an. „Es gibt genug Ausnahmen und wenn ich mehr Hunde habe, muss das auch einen Grund haben.“ Wer jetzt schon mehr als fünf Hunde hat, muss durch die neue Regelung übrigens keinen Hund abgeben.

Hund und Lebensumstände müssen zusammenpassen

Claudia Oberländer führt seit 2004 einen Hundesalon und seit 2016 das Hundehotel „Anders“ in Ybbsitz. In den zwei Jahrzehnten, in denen sie beruflich mit Hunden zu tun hat, konnte sie auch eine gesellschaftliche Veränderung bei der Hundehaltung beobachten, wie sie erzählt: „Ich arbeite seit 20 Jahren als Hundefriseurin und die Einstellung gegenüber dem Tier hat sich in dieser Zeit schon geändert. Die Leute sind heute schon sehr sensibilisiert, natürlich könnte es teilweise noch besser werden.“ Ihre Klientinnen und Klienten im Hundehotel seien sehr auf das Wohlergehen ihrer Vierbeiner bedacht und wären oft sehr gut vorbereitet, meint Oberländer. Einer der wichtigsten Punkte bei der Anschaffung eines Hundes sei, dass die Bedürfnisse des Tieres mit den Lebensumständen der Menschen abgestimmt werden, meint die Fachfrau: „Ich würde hier auch die Züchter und Verkäufer in der Pflicht sehen, dass sie auf die Eigenheiten bestimmter Rassen hinweisen. Jagdhunde oder Huskies haben etwa eigene Bedürfnisse, was zum Beispiel Bewegung und Auslauf anbelangt, das können nicht alle Menschen bieten. Hier müssen immer der Hund und die jeweiligen Lebensumstände zusammenpassen.“ Neben dem Umgang mit Menschen ist für Hunde aber auch die Sozialisation mit Artgenossen wichtig. Diese Funktion erfüllt zum Beispiel Oberländers Hundehotel. „Für Hunde ist das eine totale Bereichung, wenn sie Kontakt mit ihresgleichen haben. Sie können von Menschen nie so lernen, wie von einem älteren, souveränen Hund.“