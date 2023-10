Was wurde aus der Bankerin Ulrike Mayerhofer?

Ulrike Mayerhofer wurde 1960 in dem Amstettner Stadtteil Neufurth geboren, wo sie auch heute noch lebt. Sie besuchte die HAK Waidhofen und begann 1979, bei der Oberbank Amstetten zu arbeiten. Ab 1995 übernahm sie leitende Funktionen, zuerst im Privatkundenbereich und zuletzt als Stellvertreterin der Gesamtleitung Amstetten. 2020 trat sie die Pension an und hat seither mehr Zeit für eines ihrer liebsten Hobbys, das Reisen. Auch die Pflege sozialer Kontakte liegt Mayerhofer sehr am Herzen. Sie ist Mitglied einer Theaterrunde, einer seit 37 Jahren existierenden Damenrunde und seit 15 Jahren aktives Mitglied beim Damen-Lions-Club Mostviertel, der unter anderem den jährlichen Frühjahrsflohmarkt in der Eishalle Waidhofen organisiert.