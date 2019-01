Zweimal 50 Minuten, wie es Moderator Tom Bläumauer in Schuldeutsch übersetzt, dauerten die Reden und Präsentationen, die Bürgermeister Werner Krammer am vergangene Freitag für seinen Neujahrsempfang zusammengestellt hatte. Stunden, vollgepackt mit Ideen, Informationen, Aus- und Rückblicken.

Gleich zu Beginn holte man nach den von Michaela Hinterholzer überbrachten Grußworten der Landeshauptfrau Gäste auf die Bühne. Dieses Kleeblatt hätte man mit der Lunzer Unternehmerin Sabine Fallmann-Hauser, Hollensteins Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer, Stadtprojekt-Architekt Ernst Beneder und Christoph Isopp (Verein Zukunftsorte) nicht bunter zusammenstellen können.

„Uns fällt nichts in den Schoß. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln!“Bürgermeister Werner Krammer

Sowohl die Entwicklung der Region als auch Entwicklungspotenziale in der Region thematisierte man dabei. „Es gibt handwerkliche Lösungen, für die man nicht nach China gehen muss“, betonte Fallmann-Hauser, die mit der Bio-Monatshygiene „Die Wollke“ im Startup-Fernsehwettbewerb Schlagzeilen gemacht hat. Dass der Schulterschluss der Skigebiete ein Erfolg ist, bestätigte Zebenholzer: „Der Vorverkauf der gemeinsamen Lift-Jahreskarten war im Dezember ein Renner!“

Beneder blickte auf mehr als 25 Jahre Stadtentwicklung zurück. Das von ihm entwickelte Waidhofner Stadtprojekt erfährt derzeit einen Relaunch. Auf Beneders und Isopps Ausführungen zur Stadtentwicklung hakte Krammer bei seiner Ansprache ein. Er meinte in Bezug auf die verkehrstechnische Ungunstlage der Stadt: „Waidhofner haben immer gewusst, uns fällt nichts in den Schoß. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln!“ Das sei bei Bürgermeister Theodor Plenker vor hundert Jahren so gewesen, bei der Entwicklung des Stadtprojekts 1991, und heute sei es erneut so.

Dabei listete Krammer die Erfolge des Jahres 2018 auf: Rückgewinnung des Bezirksgerichts samt Neugestaltung, Masterplan Hoher Markt, Kauf von Kropf-Haus und Werkstätte der Forstfachschule für innerstädtischen Wohnbau, naturräumliches Erleben und Neuprojektierung des Naturparks Buchenberg, „nicht zu verwechseln mit dem Tier- und Erlebnispark Fuchsbichl“. 2019 werden gerade im Naturpark Buchenberg, beim Beta-Campus Zell bei Breitband, bei den Schulen und bei den Sportstätten Weichen zu stellen sein. So wird das Kinderuniversum mit dem ganzjährigen Angebot der Talenteschmieden zusammengeführt werden.

Dass man in den vergangenen Jahren einen guten Weg der Stadtgestaltung und Stadtentwicklung eingeschlagen habe, daran ließen spektakuläre Stadtaufnahmen aus der Luft sowie die Ausführungen des Bürgermeisters keinen Zweifel aufkommen. Rauchfangkehrer Peter Engelbrechtsmüller und der jüngste Rauchfangkehrermeister Österreichs, Joachim Vielmetti jun., überbrachten schließlich Glückssymbole. Zum Schluss streckte Krammer allen politischen Kräften die Hand hin: „Gehen wir diesen Weg für die Region gemeinsam!“