Ein Feuerwerk an Musik am Neujahrstag in Waidhofen/Ybbs

„Die typische Wiener Musik wird schon seit jeher für Blasorchester adaptiert – die Trachtenmusikkapelle Windhag braucht den Vergleich mit einem Streichorchester nicht zu scheuen“, sagte Moderator Martin Eckmann in seiner Begrüßung. Rund 80 Musiker, darunter 11 Jungmusiker, die ihren ersten Konzertauftritt absolvierten, überzeugten unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Maderthaner mit großartigem Orchesterklang.

Johanna Wegscheider am Cello und Laura Hinterleitner an der Harfe sorgten für liebliche Solo. Foto: Christa Hochpöchler

Der musikalische Höhenflug begann mit dem Marsch „Old and New“ – einem Thema, das die Menschen speziell zum Jahreswechsel bewegt. Die Ouvertüre „Dichter und Bauer“ von Franz v. Suppé bot die Bühne für zwei Solistinnen – Johanna Wegscheider am Cello und Laura Hinterleitner an der Harfe. Liebliche Solostellen wechselten sich mit großartigem Orchesterklang ab. Mit dem „Persischen Marsch“ von Walzerkönig Johann Strauss (Sohn) verspürten die Besucher einen Hauch Orient, bevor es mit der Polka von Jaroslav Zeman in die „Prager Gassen“ ging. Mit dem Stück „Moving Heaven and Earth“ begeisterte die Windhager Trachtenmusikkapelle schon beim Wertungsspiel im Dezember des Vorjahrs. Das grandiose Stück aus Las Vegas ließ vier Variationen eines Themas von G. Fauré quer durch alle Register erklingen.

Besonderen Applaus erhielten Eva Markhauser und Josef Mader thaner für ihr Duett „Boote in der Nacht“. Foto: Christa Hochpöchler

Nach Transsilvanien entführte der „Tanz der Vampire“, dabei kamen Highlights aus dem Musical mit Kultstatus zur Aufführung. Mit „Danzón Nr. 2“ steuerte das Orchester auf den Höhepunkt des Neujahrskonzerts zu. Der Komponist Arturo Marquez komponierte eine zweite, heimliche mexikanische Nationalhymne mit leidenschaftlicher Interpretation und mexikanischem Rhythmus, was vor allem den Schlagwerkern alles abverlangte.

Musikalisch wieder zurück in Wien, gelangte das Stück „Boote in der Nacht“ aus dem Musical „Elisabeth“ zur Aufführung. Sensationell war der atemberaubende Sologesang von Eva Markhauser und Josef Maderthaner. Das letzte Stück im Programm war der Walzer „An der schönen blauen Donau“, der bei keinem Neujahrskonzert fehlen darf.

Nach den Zugaben „Bahn frei“ und dem „Radetzkymarsch“ gab es vom begeisterten Publikum Standing Ovations.

