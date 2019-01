Unter der engagierten Leitung von Kapellmeister Peter Steinbichler blühte der Klangkörper im Laufe des Abends zu wahrer Größe auf. Die Kapelle widmete sich zum Teil selten gehörten Preziosen der Operetten-, Polka und Walzerliteratur.

Beginnend mit dem prächtigen UNO-Marsch von Robert Stolz verneigte man sich in der Folge vor der Musiktradition der Strauss-Dynastie mit der selten gespielten Ouvertüre zur Operette „Das Spitzentuch der Königin“ von Johann Strauss Sohn, die man grandios und brillant in Szene setzte.

Es folgte die Bravourpolka „Am St. Georgstag“ von Antonín Žváček, wo man herrlich mit dem Ortsnamen kokettierte, und der Kaiserwalzer von Johann Strauss Sohn. Mit einer Serenade von Derek Bourgeois ging es in die Pause.

Mit „Blue Hole“, einer Impression für Blasorchester von Thomas Asanger, startete die Kapelle nach der Pause in die zweite Hälfte des Abends. Ein Geniestreich der St. Georgener war die Einbeziehung des renommierten Pianisten Andreas Stockinger, der die Kapelle einfühlsam begleitete. In der „Rapsodia Americana“ von Teresa Procaccini spielte er seine Virtuosität voll aus, sodass das Publikum im Beifallssturm kaum zu halten war. Mit der Filmmusik zu „How To Train Your Dragon“ von John Powell und Sean O’Loughlin und der „Bohemian Rhapsody“, einer wunderbaren Rock-Paraphrase von Freddie Mercury und Philip Sparke, rundete Steinbichler das Programm stimmig ab.

Charmant und mit großer Sachkenntnis führte Maria Sonnleitner durch das gelungene Neujahrskonzert. Jubel und Begeisterung des Publikums waren der Dank für so viel wunderbare Musik, wobei man sich um Zugaben nicht lange bitten ließ. Ein Erlebnis der Sonderklasse war dabei der von Andreas

Stockinger solistisch am Klavier gegebene Donauwalzer, gefolgt von dem für Neujahrskonzerte so beliebten Radetzkymarsch. Grandioses Konzert!