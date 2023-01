Ybbsitz: Mit Schwung ins Jahr 2023

Werbung

Zwei Neujahrskonzerte waren Corona-bedingt ausgefallen, am vergangenen Sonntag konnten die Ybbsitzer Musikanten nun die Tradition ihrer Neujahrskonzerte wieder aufnehmen.

Die Freude darüber war bei den Musikerinnen und Musikern und dem Publikum gleichermaßen zu spüren. Vereinsobmann Hubert Bogenreither zeigte sich in seiner Eröffnung begeistert von der Musizierfreude, die schon bei den Proben vorgeherrscht hatte.

Bürgermeister Gerhard Lueger skizzierte anhand der beiden vergangenen Jahre, wie wichtig die Musik im Gemeindeleben von Ybbsitz ist. Das Programm, das Kapellmeister Christoph Fuchsluger vorbereitet hatte, verdiente wahrlich die Prädikate abwechslungsreich, anspruchsvoll und gleichzeitig unterhaltsam.

Mit einer Perle altösterreichischer Marschkunst setzte man den Auftakt: Mit Karl Michael Zierers Marsch „Zauber der Montur“, der auf der Operette „Die Landstreicher“ fußt, war rasch jene Stimmung hergestellt, die ein Neujahrskonzert braucht.

Es folgten mehrere Werke von Gegenwartskomponisten. „On the Wings of Pegasus“ des oberösterreichischen Kapellmeisters Florian Moitzi hob man musikalisch ab und landete mit „The Green Hill“ des belgischen Komponisten Bert Appermont ein Prachtwerk für Tenorhorn. Der Solist dabei kam aus dem eigenen Nachwuchs: Michael Haselsteiner bewältigte das Werk in grandioser Manier. Mit Stephan Riegler bekam ein zweiter Solist auf dem Tenorhorn die Bühne. Das ausgesprochen schwierige Werk „Pantomime“ von Philipp Sparke gestaltete er meisterlich.

Beide Musiker hatten im vergangenen Sommer mit dem jeweiligen Stück auch ihr Goldenes Leistungsabzeichen mehr als verdient. Sebastian Schramls Polka „Einfach unvergesslich“ widmete man dem während der Pandemie verstorbenen Ehrenobmann Gottfried Kloimwieder, der jahrzehntelang eine verlässliche Säule des Musikvereins gewesen war.

Nach der Pause zeigte die Jugendkapelle unter der Leitung von Marianne Schleifenlehner in drei Stücken, wie gut der jüngste Nachwuchs eingespielt ist. Kapellmeister Fuchsluger wandte sich in Dankesworten an die Kapelle und insbesondere an das treue Publikum. Mit dem Kitzbüheler Standschützenmarsch und dem Radetzky-Marsch klang das Neujahrskonzert fulminant aus.

