Arbeitsunfall in Waidhofen/Ybbs: Ärzte retteten zerquetschte Hand

Einen schweren Arbeitsunfall erlitt ein 38-jähriger Waidhofner am Montag dieser Woche. Der Mann führte gerade Folierungsarbeiten an einer Baggerschaufel durch, als das Gerät plötzlich zuging. Dabei wurden ihm die komplette Mittelhand sowie sämtliche Finger der rechten Hand ab dem Handgelenk gebrochen. Sehnen, Gefäße und Nerven wurden zerquetscht und zerrissen.

Durchblutung wieder hergestellt

Normalerweise steht bei einer derart schweren Verletzung nur noch eine Amputation im Raum. Den beiden Unfall- und Mikrochirurgen Michael Pollak und Andreas Kastner von der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie am Kepler Universitätsklinikum in Linz gelang es jedoch in einer fast neunstündigen Operation gemeinsam mit einem hochspezialisierten OP-Pflegeteam die Hand des Waidhofners zu retten. Die beiden Chirurgen konnten an der schwer deformierten Hand Gefäßstümpfe finden und diese so zusammenfügen, dass wieder eine Durchblutung bis zu den Fingern hergestellt werden konnte. Zudem gelang es ihnen, die zertrümmerten Knochen mit Metalldrähten zu stabilisieren und die Weichteile zu rekonstruieren.

Kritische Phase noch nicht vorbei

Dem Patienten gehe es den Umständen entsprechend, berichten die beiden Ärzte. Die kritische Phase sei aber noch nicht überstanden. Ziel sei es, dem Patienten die Basisfunktionen seiner Hand zurück zu geben, damit er den Alltag wieder meistern könne. Bis es soweit sei, gelte es jedoch noch die kritische Phase abzuwarten, so Pollak und Kastner. Mit hoher Wahrscheinlichkeit seien danach Folgeeingriffe notwendig. So möchten die Ärzte etwa versuchen, die langstreckig zerstörten Nerven zu rekonstruieren. Die Dauer der weiteren Nachbehandlung mit Ergotherapie werde voraussichtliche Monate betragen.

