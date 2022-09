Immer noch Ärger um Wochenmarkt in Waidhofen/Ybbs

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit August gelten eine neue Stellordnung und neue Zufahrtsregelungen beim Waidhofner Wochenmarkt, wobei in den letzten Wochen mehrfach nachjustiert werden musste. Die NÖN berichtete.

Verärgerung herrschte zuletzt bei so manchem Anrainer, der sein Auto vor seinem Haus in der Marktzone geparkt hatte: An der Windschutzscheibe fand sich ein Schreiben, das darauf hinwies, dass der Bereich für Marktfahrer reserviert sei und man doch auf die Parkflächen am Freisingerberg, am Oberen Stadtplatz oder im Schlossparkdeck ausweichen solle.

Zufahren und laden sei für die Anrainer während der Marktzeiten möglich, nicht aber das Parken, hält Bürgermeister Werner Krammer fest. „Als Ausgleich haben wir den Anrainern vorgeschlagen, dass sie mit ihrer Parkkarte am Dienstag und am Freitag den ganzen Tag über im Pfarrgarten-Parkdeck gratis parken dürfen.“

Ladezone nicht zum Dauerparken gedacht

Verwunderung erweckte zuletzt die neu eingerichtete Ladezone am Beginn des Marktes. Bilder des Kulturkreises Freisingerberg zeigen, dass es möglich ist, sein Auto stundenlang hier zu parken. „Man muss dem Ganzen schon etwas Zeit geben“, meint der Stadtchef. „Das wird sicher noch weiterentwickelt.“ Klar sei aber auch, dass die Ladezone nicht zum Dauerparken gedacht sei, stellt Krammer klar. „In letzter Konsequenz wird man das ahnden müssen.“

Zufrieden mit der Neuregelung beim Wochenmarkt zeigt sich SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr. „Das Flair hat sich sichtbar verbessert. Eine Verkehrsberuhigung ist bemerkbar.“ Bahr plädiert jedoch dafür, an den Markttagen eine Lösung für jene Eltern zu finden, die ihre Kinder mit dem Auto in den Kindergarten am Oberen Stadtplatz bringen. „Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man an den Markttagen vormittags am Pfarrgartenparkdeck gratis parken darf.“

