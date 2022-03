Wechsel in der Leitung der Volkstanzgruppe Ybbsitz

Am 27. Februar fand die Jahreshauptversammlung der Volkstanzgruppe Ybbsitz noch unter den besonderen Hygienevorschriften statt.

Mit dem Besuch des Gottesdienstes in der Pfarrkirche wurde begonnen. Anschließend übersiedelte man ins Restaurant Bella Milano, wo der offizielle Teil der Versammlung mit angekündigter Neuwahl stattfand. Obmann Daniel Weigl und Obfrau Raphaela Riegler konnten Bürgermeister Gerhard Lueger und Gemeinderat Josef Ritzinger stellvertretend für Vizebürgermeister und Bauernbundobmann Georg Stockner als Ehrengäste willkommen heißen. In ihrem Rechenschaftsbericht blickten die Obleute auf ein Jahr zurück, in dem trotz Corona-Beschränkungen 20 Proben und zwei Auftritte in der Lockdown-freien Zeit absolviert werden konnten. Außerdem gelang es der Gruppe, das Volkstanzabzeichens in Bronze zu erringen.

Neue Obleute: Haselsteiner und Kummerlehner

Unter der Leitung des Bürgermeisters wurde der Vorstand neu gewählt, wobei die amtierenden Obleute ihre Funktion abgaben. Die Auszählung der 49 Wahlstimmen führten zu folgendem Ergebnis: Als Leiter wurden Andreas Haselsteiner und Barbara Kummerlehner mit großem Vertrauen ausgestattet. Ihre Stellvertreter sind Josef Kummerlehner und Johanna Schachinger.

Mathias Gruber und Sabine Füsselberger übernehmen die Tanzleitung. Für die Schriftführung sorgen in der kommenden Periode Jasmin Lueger und Lisa Haselsteiner. Als Kassiere werden Lukas Mitterer und Sebastian Teufl für die Finanzgebarung verantwortlich sein.

Mit dem Lied „Wahre Freundschaft“ schloss die Veranstaltung und man ging zum geselligen Teil über.

