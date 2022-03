Filmzuckerl Waidhofen/Ybbs: Thriller im Kino

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Mittwoch, 16. März, 20 Uhr, und am Donnerstag, 17. März, 18 Uhr, „New Order – Die neue Weltordnung“ im Original mit Untertiteln. Mit seinem Film ist dem mexikanischen Regisseur Michel Franco ein radikaler Endzeit-Thriller gelungen. Als würden die aktuellen Schlagzeilen von Protesten in den westlichen Metropolen zu filmischem Leben erweckt, entfaltet sich ein erschütterndes Szenario. Dafür gab es bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig den Großen Preis der Jury.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden