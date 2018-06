307 Kilometer legten Schüler, Lehrer, Eltern, Gemeindevertreter sowie Freunde und Gönner der Neuen Mittelschule Allhartsberg gemeinsam für eine gerechtere Welt zurück. Diese Veranstaltung, das „Laufwunder“, wurde von den Schülern der dritten und vierten Klassen der Neuen Mittelschule gemeinsam mit ihrer Lehrerin Ingrid Weishar organisiert.

Jeder gelaufene Kilometer wird von den Sponsoren der Veranstaltung mit einem Preisgeld ausgezahlt. 60 Schüler der Mittelschule nahmen an diesem Event gemeinsam mit ihren Lehrern und Eltern sowie der gesamten Delegation des Gemeindeamtes Allhartsbergs und Kindern der Volksschule teil, um so möglichst viele Spenden zu erlaufen. Das Startzeichen gab Bürgermeister Anton Kasser, der auch selbst als Läufer mit dabei war.

NMS Allhartsberg

Insgesamt konnte durch die gelaufenen Kilometer ein beachtlicher Betrag eingesammelt und der youngCaritas der Diözese St. Pölten übergeben werden. Mit den Sponsorengeldern werden in Not geratene junge Menschen in der Region unterstützt.

„Eine derartige schulbezogene Veranstaltung bringt einerseits Spendengelder, die für bedürftige Menschen verwendet werden können. Als Schulleiter ist es mir aber ebenso wichtig, dass sich die jungen Menschen damit beschäftigen, wie wir es schaffen können, zu einer gerechteren Verteilung in unserer Welt zu kommen“, meint der Direktor der Neuen Mittelschule Dietmar Nahringbauer.