Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es am vergangenen Samstagabend in der Gemeinde Sonntagberg. Ein bislang unbekannter Täter brach zwischen 16 und 22 Uhr ein Fenster des Bildungszentrums Gleiß auf und stieg in das Schulgebäude ein. In weiterer Folge brach der Einbrecher zwei Türen auf, um in die im ersten Stock gelegene Direktion der Privaten Neuen Mittelschule Gleiß zu gelangen. Aus der Direktion entwendete der Unbekannte dann einen schwarzen, etwa zehn Jahre alten Laptop sowie eine kleine Geldkassette, in der sich zwischen 100 und 150 Euro befanden.