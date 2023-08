Wanderung auf den Garnberg in Opponitz

Die Weide am Garnberg gehört zur Bergbauernschule Hohenlehen in Hollenstein an der Ybbs. Die Rinder und Schafe der Schule genießen dort den Sommer. Zu Mariä Himmelfahrt war der Garnberg jedoch Schauplatz des NÖ Almwandertags. Tausende Besucherinnen und Besucher erfreuten sich auf Einladung des NÖ Alm- und Weidewirtschaftsvereins an dem abwechslungsreichen Programm, das die Pfarre Opponitz unter der Leitung von Vizebürgermeister Ernst Steinauer gemeinsam mit 20 Opponitzer Vereinen organisiert hatte. Alm- und Weidewirtschaftsverein-Obmann Josef Mayerhofer begrüßte die Wanderer, unter ihnen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Nationalratsabgeordneter Georg Strasser, die Bürgermeister Johann Lueger (Opponitz) und Manuela Zebenholzer (Hollenstein) sowie Bezirksbäuerin Regina Aspalter aus Steyr.

Bürgermeister Johann Lueger überreichte dem scheidenden Direktor der Bergbauernschule Hohenlehen eine Dank- und Anerkennungsmedaille (vorne von links), Pfarrer Hans Wurzer und Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer (im Hintergrund) freuten sich mit ihm. Foto: Christa Hochpöchler

Nach dem Festakt, bei dem Bürgermeister Johann Lueger dem scheidenden Direktor der Bergbauernschule Hohenlehen eine Dank- und Anerkennungsmedaille überreichte, zelebrierte Pfarrer Hans Wurzer den feierlichen Gottesdienst. Gestaltet wurde die Heilige Messe vom 70-köpfigen Pop-Up-Chor „Ybbserl“ unter der Leitung von Bianca Kölbel.

Bianca Kölbel (links) leitete den Pop-Up-Chor „Ybbserl“, der sich ganz spontan aus 70 Teilnehmerinne und Teilnehmern aus dem Ybbstal zusammensetzte. Foto: Christa Hochpöchler

Am wunderschönen Almboden mit Blick auf die Gemeinde Opponitz konnten die Besucher die regionalen Schmankerl, frisch gebackene Krapfen und Bauernhofeis genießen. Der Erlös des Almwandertages kommt der Renovierung der Pfarrkirche Opponitz zugute.