WSZ Waidhofen/Ybbs ist Abholstation für Pflanzen mit Heimvorteil

Der Verein Regionale Gehölzvermehrung (RGV) organisiert im Herbst wieder den NÖ Heckentag. Zum 30-jährigen Vereinsjubiläum steht dieser heuer ganz im Zeichen der Vielfalt. Ein Sortiment aus mehr als 150 heimischen Wildgehölzarten, Fruchtsträuchern und Obstsorten, darunter auch einige Raritäten, wird geboten.

Die Pflanzen können von 1. September bis 11. Oktober online auf www.heckentag.at vorbestellt werden. Am 4 . November können die regionalen Kostbarkeiten an zwölf Standorten abgeholt werden. Eine Abholstation befindet sich, in Kooperation mit dem Naturpark Ybbstal, beim Wertstoffsammelzentrum Waidhofen. Die Abholung ist von 9 bis 13 Uhr möglich. Auf Wunsch wird auch nach Hause geliefert. Die Lieferung erfolgt Anfang bis Mitte November.

„Leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt von Bestäuberinsekten, die für Natur und Umwelt von immenser Bedeutung sind“, lädt auch Vizebürgermeister Mario Wührer zum diesjährigen Heckentag ein.

Nähere Infos zum NÖ Heckentag 2023 gibt es beim Heckentelefeon des RGV unter 0680/2340106, per Mail an office@heckentag.at oder online unter www.heckentag.at.