Chor der WMMS Waidhofen/Ybbs sang in Grafenegg

Von 17. bis 20. April erklangen im Schloss Grafenegg hunderte Kinder- und Jugendstimmen beim NÖ Landesjugendsingen. Auch der Chor der WMMS-Schüler mit musikalischem Schwerpunkt stellte sich dieser Herausforderung. Die 50 äußerst motivierten Schülerinnen und Schüler boten ein vielfältiges Programm. Mit „Afterglow“ von Ed Sheeran unter der Leitung von Maria Putz startete die bunte Truppe, es folgte das regionale Volkslied „Hoch am Ötscher drobn“, bei dem Johanna Sandhofer die Leitung übernahm und den krönenden Abschluss bildete „Rolling in the deep“ von Adele unter der Leitung von Karin Friesenegger.

Die Schüler performten zur vollen Zufriedenheit ihrer Chorleiterinnen und konnten außerdem vielen tollen Darbietungen anderer Chöre lauschen.

