Allhartsberger Anton Kasser: „Grüne Themen sind mir ein Anliegen“

Auf Platz zwei der ÖVP-Bezirksliste geht Landtagsabgeordneter Anton Kasser (60) ins Rennen. Am Mittwoch lud der Bürgermeister von Allhartsberg zum Pressegespräch, um seine Schwerpunkte für die Region zu erörtern.

Ein Herzensanliegen des Bauernbund-Obmanns im Bezirk Amstetten ist es, das Ansehen der Landwirtschaft in der Gesellschaft wieder zu stärken. „Damit die Bauern von ihrer Landwirtschaft auch leben können, braucht es die Wertschätzung der Bevölkerung für die bäuerlichen Produkte, aber auch Fairness seitens des Handels“, sagt er. „Geiz ist geil, ist hier fehl am Platz.“ Auf politischer Ebene wolle er sich deshalb weiter für die Herkunftsbezeichnung von Lebensmitteln in allen Bereichen, auch in der Gastronomie, einsetzen.

Breitband bis zum letzten Haus

Weiter vorantreiben möchte Kasser auch den Glasfaserausbau in der Region. Nach den 39 Millionen Euro an Bundesförderung, die zuletzt für Ausbauprojekte in 20 Gemeinden, 16 davon aus dem Bezirk Amstetten, bewilligt wurden, will er sukzessive weitere Fördergelder abholen. So soll das Ziel eines flächendeckenden Ausbaus im Bezirk bis zum Jahr 2030 Realität werden. Liegenschaften, die bei eigenen Ausbauprojekten von Gemeinden durch den Rost fallen, möchte Kasser, so sie einen Anschluss wollen, dabei mitnehmen. „Mir geht es um einen Breitbandausbau bis zum letzten Haus“, stellt der Landtagsabgeordnete klar.

Als Obmann des Gemeinde Dienstleistungsverbandes der Region Amstetten (GDA) möchte Kasser dafür sensibilisieren, dass Abfallstoffe Wertstoffe sind und Müll getrennt gesammelt gehört. „Damit die Kreislaufwirtschaft funktioniert, muss jeder seinen Beitrag leisten“, stellt er klar. Als persönlichen Erfolg für sich verbucht er das Pfand auf Einweggetränkeflaschen und -dosen, das ab 2025 in Österreich kommen wird. „Dafür habe ich mich von Anfang an eingesetzt“, hält er fest. „Grüne Themen waren mir nämlich schon immer ein großes Anliegen.“

Umstellung auf 13 Wertstoffzentren bis 2028

Bis 2028 sollen auch die derzeitigen Altstoffsammelzentren (ASZ) im Bezirk um insgesamt 17 Millionen Euro auf Wertstoffzentren (WSZ) umgerüstet werden. 13 derartige Zentren soll es letztlich geben. Kasser hält fest, dass es aus Platz- und Kostengründen nicht möglich sei, alle derzeitigen ASZ-Standorte zu erhalten. So wird es etwa für das Obere Ybbstal nur ein WSZ in Opponitz oder Hollenstein geben.

Nachteile für die Bürgerinnen und Bürger sieht der ÖVP-Abgeordnete dadurch nicht – im Gegenteil: Durch den Eintritt Waidhofens in den GDA, könne dann auch das neue Wertstoffzentren, das in der Statutarstadt entstehen soll, von allen Bürgerinnen und Bürgern aus dem Bezirk Amstetten genutzt werden.

Kurz vor der Umsetzung steht die Biogasanlage in Aschbach. 2025 soll sie in Betrieb gehen. Startbereit sei auch die Energiegemeinschaft Amstetten. 22 Gemeinden sind mit dabei. „Wenn der Preis wieder stimmt, können wir damit jederzeit starten“, sagt Kasser. Vorantreiben möchte der ÖVP-Landtagsabgeordnete außerdem die thermische Sanierung öffentlicher Gebäude, die Aktion „Raus aus dem Öl“, die Ortskernbelebung und die Trinkwasserversorgungssicherheit.

Bezirk fit für nächste Generation machen

„Die Aufgabe der Politik ist es, den Bezirk fit für die nächste Generation zu machen“, sagt Kasser. „In den 14 Jahren im Landtag war mir dabei stets wichtig, auf Augenhöhe mit den Leuten und dem politischen Mitbewerb zu agieren und ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein.“

Derzeit hält Kasser im Bezirk das zweite ÖVP-Grundmandat. Dass dieses gefährdet sei, glaubt er nicht. Außerdem setzt die ÖVP auch im Bezirk Amstetten auf einen Vorzugsstimmenwahlkampf. Umreihungen sind also grundsätzlich möglich.

Für den Allhartsberger Bürgermeister ist es am 29. Jänner jedenfalls das letzte Antreten bei einer Landtagswahl, denn mit 65 Jahren möchte er sich in die Politpension verabschieden. Seit 1995 ist Kasser Bürgermeister von Allhartsberg, seit 2009 Landtagsabgeordneter.

Programm

Wertschätzung bäuerlicher Produkte und Herkunftsbezeichnung

Breitbandausbau

Kreislaufwirtschaft in der Abfallverwertung, Umstellung auf Wertstoffzentren

Biogasanlage Aschbach

Energiegemeinschaft

Thermische Sanierung öffentlicher Gebäude

Raus aus dem Öl

Ortskernbelebung

Trinkwasserversorgungssicherheit

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.