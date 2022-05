Zwei erste Preise für Musikschule Region Sonntagberg

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Am vergangenen Freitag fand in Krems im Haus der Regionen der diesjährige niederösterreichische Volksmusikwettbewerb statt. Der Musikschulverband der Region Sonntagberg war mit gleich zwei Ensembles, die beide von Musikschullehrerin Lucia Scherzenlehner unterrichtet werden, beim Wettbewerb vertreten. Das Ensemble „Berg Bach Musi“ trat in der Kategorie B an und erspielte einen ersten Preis mit Auszeichnung. Das Ensemble „hoiz knepf“ spielte in der Kategorie C und erhielt einen ersten Preis.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.