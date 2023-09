Josef Pöchhacker: „Bin für Eindrücke der letzten Jahre dankbar“

NÖN: Die politische Zusammenarbeit in St. Georgen/Reith war zuletzt sehr harmonisch. Das lag sicher auch daran, dass die ÖVP der SPÖ-Liste TBK das Vizebürgermeisteramt überlassen hat. Vor Kurzem hat Birgit Krifter das Amt zurückgelegt. Der Vizebürgermeister ist damit von der Liste TBK zur ÖVP gewandert. Was bedeutet das für die politische Zusammenarbeit?

Bürgermeister Josef Pöchhacker: Birgit Krifter ist auf mich zugekommen und hat gesagt, dass sie das Amt des Vizebürgermeisters abgeben möchte. Wir haben dem TBK angeboten, wieder jemanden zu stellen, es hat sich aber keiner gefunden und so ist es dazu gekommen, dass der Vizebürgermeister nun mit Johann Schölnhammer von der ÖVP gestellt wird. Das wäre ja von Anfang an möglich gewesen, aber unser Zugang war, auch wenn wir die Mehrheit haben, den anderen die Möglichkeit zu geben, sich noch mehr einzubringen. Das hat auch gut funktioniert. Es gibt, glaube ich, keine zehn Gemeinderatsbeschlüsse seit Beginn der Periode im März 2020, die wir nicht einstimmig gefällt haben.

Es gibt also kein böses Blut zwischen ÖVP und Liste TBK?

Pöchhacker: Nein, aber natürlich wundert man sich ein wenig. Schließlich gäbe es auch einen sehr aktiven geschäftsführenden TBK-Gemeinderat. Er hat aber gemeint, dass er sich das beruflich und auch familiär nicht vorstellen kann.

Welche größeren Projekte stehen heuer in der Gemeinde an?

Pöchhacker: Wir haben jetzt im Herbst auf der Gemeindestraße zur Kirche rauf eine Baustelle. Da wird die Straße etwas adaptiert und es kommt ein neues Geländer hin. Damit schaut der Platz wieder schön aus und die Sicherheitsbestimmungen werden erfüllt. Am Fertigwerden ist auch der neue Spielplatz beim Kindergarten bzw. bei der Volksschule. Ansonsten geht es darum, die vorhandene Infrastruktur und den Bevölkerungsstand zu erhalten. Das sehe ich auch als ureigenste Aufgabe einer Gemeinde.

Apropos Bevölkerungsstand erhalten: Wie sieht es mit dem geplanten Wohnbau in Kogelsbach aus? Wann soll der umgesetzt werden?

Pöchhacker: Die Umsetzung war zuletzt ein Kostenthema. Ich bin da jetzt aber wieder guter Dinge, dass dieses Projekt etwas werden könnte. Schließlich gehen die Preise in der Bauindustrie wieder zurück. Es gibt hier auch schon einige Interessenten, aber umso länger es dauert, umso mehr springen wieder ab. Zum Teil handelt es sich bei diesen Interessenten um junge Leute aus der Gemeinde, die noch daheim wohnen können. Somit ist die Verzögerung nicht so tragisch. Aber es ist natürlich traurig, wenn Leute dadurch in andere Gemeinden abwandern. Denn ich stelle schon fest, dass viele in der Corona-Zeit gemerkt haben, dass so eine kleine Gemeinde wie St. Georgen/Reith ein toller Lebensmittelpunkt ist.

Wie steht es um die erwogenen Aufschließungen von Baugrundstücken in Kogelsbach?

Pöchhacker: Wir haben heuer unseren Flächenwidmungsplan in der Gemeinde wieder einmal verändert und somit die Umwidmung für diese Fläche beantragt. Aber aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist es sehr schwierig, diese Flächen umzuwidmen. Natürlich kann man nicht alles verbauen, aber wenn die jungen Leute hier bleiben möchten, dann brauchen sie auch einen Platz, wo sie bauen können. Wir werden dennoch dranbleiben.

Ein aktuelles Projekt ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Wie viele Lichtpunkte werden da umgestellt und wann?

Pöchhacker: 86, damit haben wir dann das ganze Gemeindegebiet umgestellt. Dadurch können wir Strom sparen und bringen Blendungen weg. Außerdem wollen wir, dass die Leuchten ab 22 Uhr nur mehr 50 Prozent Leuchtkraft haben. Jetzt schauen wir uns das nochmal in natura an und dann soll das heuer noch montiert werden.

Bleiben wir beim Energiethema. Welche Initiativen gibt es da auf Gemeindeebene noch?

Pöchhacker: Wir beheizen die Schule nicht mehr mit Öl, sondern haben da nun eine Pelletsheizung installiert. Bei diesem Projekt konnten wir bestehende räumliche Ressourcen gut nutzen, indem wir für den Pelletstank keine großartigen Umbauarbeiten vollziehen mussten.

Die Gemeinde sucht einen neuen Pächter für das Radwegstüberl. Hat man schon jemand in Aussicht?

Pöchhacker: Der Pachtvertrag endet am 30. November. Deshalb haben wir das bereits mit Sommerbeginn ausgeschrieben. Bis 30. September läuft die Bewerbungsfrist. Ich bin zuversichtlich, dass wir da einige Bewerbungen bekommen werden. Der Betrieb liegt ja direkt am Radweg. Bei schönem Wetter kann man da in der Radfahrsaison nicht viel falsch machen.

Vor einigen Monaten gab es am Gemeindeamt einen überraschenden personellen Ausfall. Wie konnte man den kompensieren?

Pöchhacker: Ich denke, wir konnten das gut lösen. Natürlich geht mit jedem Mitarbeiter, der aufhört oder ausfällt, Erfahrung verloren, aber ich glaube, wir haben das so hingebracht, dass die Leute nicht gemerkt haben, dass sich gerade viel verändert. Wir konnten relativ kurzfristig eine neue Kraft aufnehmen, es war wirklich ein Notfall. Die Gemeinde Ybbsitz und Bürgermeister Gerhard Lueger haben uns da aber sehr unterstützt und der neuen Mitarbeiterin einen Crashkurs gegeben, wofür wir sehr dankbar sind. So konnte sie sich schnell in den neuen Job einfinden und wir haben das Ganze wieder ins Gehen gebracht.

Viele neue Vorgaben gibt es gerade in puncto Kinderbetreuung. Wie sehr betrifft das St. Georgen/Reith?

Pöchhacker: Eigentlich betrifft uns das noch nicht so wirklich. Wir haben natürlich die Eltern kontaktiert, aber die Kleinstkinderbetreuung ist bei uns derzeit kein Thema. Sollte es mal der Fall sein, tragen wir dem Rechnung. Im Kindergarten mussten wir für die kleinen Kinder natürlich ein paar Adaptierungen vornehmen, damit es etwa einen besseren Platz zum Wickeln gibt. Was die Nachmittagsbetreuung betrifft, so haben wir die bereits im Kindergarten und in der Volksschule.

Wie steht es um das Projekt Senioren-WG? Das war doch ein Herzensprojekt von Vizebürgermeisterin Birgit Krifter. Als Standort war da nach dem Blindenheim zuletzt das alte Gemeindehaus im Gespräch.

Pöchhacker: Das Problem ist, dass wir da einiges an Geld brauchen würden, um die Räumlichkeiten bereitstellen zu können. Man könnte es zwar mit einer Siedlungsgenossenschaft machen, aber dann haben wir wieder das Problem, dass wir zahlen müssen, wenn wir niemanden reinbekommen. Ein relativ schwierig umzusetzendes, aber zukünftig wichtiges Projekt.

Ein Thema, welches das Obere Ybbstal bewegt, ist die Zukunft der Altstoffsammelzentren in den Gemeinden. Ein gemeinsames Wertstoffzentrum für Hollenstein, Opponitz und St. Georgen/Reith steht im Raum. Hollenstein und Opponitz hätten beide gerne diesen Standort. Wie steht es um St. Georgen/Reith?

Pöchhacker: An der Diskussion will ich mich nicht beteiligen. Wir werden den Standort nicht bekommen. Egal aber, ob dieses neue Wertstoffzentrum in Opponitz oder Hollenstein liegt, wir haben den weitesten Weg und da muss sich der gda aus meiner Sicht etwas einfallen lassen, indem man uns etwa mit den Gebühren entgegenkommt. Hinsichtlich Umweltschutz wird es der gda nicht verantworten können, dass wir 16 oder 20 Kilometer zur Müllentsorgung fahren müssen. Wer räumt denn wirklich, wenn er arbeiten oder einkaufen fährt, sein Auto mit Gerümpel voll, lässt das dann den ganzen Tag drinnen und fährt danach zum ASZ? Ich glaube, da ist es einfacher, wenn der Lastwagen den großen Container von uns holt.

Wie sieht es mit der Versorgung mit schnellem Glasfaserinternet in der Gemeinde aus?

Pöchhacker: Wahrscheinlich noch heuer oder spätestens im kommenden Frühjahr sind wir da völlig ausgebaut. Nur noch zwölf Haushalte fehlen.

Was steht in den nächsten Jahren so in der Gemeinde an?

Pöchhacker: Die Kläranlage kommt in die Jahre, das wird viel Geld kosten und auch im Straßenbau erwartet uns ein größeres Projekt. Die Landesstraße ist ja relativ schmal, da braucht es bald eine Sanierung, auch in der Breite. Spannend wird, wie man das umsetzt, auch in Kombination mit dem Radweg. So manche, vor allem Landwirte, fordern, dass der Radweg, der im Ortsgebiet auf der Straße verläuft, auf die Bahntrasse verlegt wird, weil viele Radfahrer auf der Straße natürlich eine Verkehrsbehinderung darstellen. Mein Vorschlag wäre, zu schauen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, die Straße zu verbreitern, weil die Bahntrasse ja ein bisschen wo anders verläuft. Außerdem wird sich bei uns im nächsten Jahr auch etwas in puncto Betriebsansiedelung tun – obwohl wir keine Wirtschaftsparkfläche haben. Ich will da noch nicht zu weit vorgreifen, aber es sieht nicht schlecht aus.

2025 stehen wieder Gemeinderatswahlen an. Werden Sie die ÖVP wieder als Nummer eins in die Wahl führen?

Pöchhacker: Ich würde es gerne machen, denn ich habe eine Freude damit. Auch wenn ich da noch nicht vorgreifen möchte, gehe ich schon davon aus, dass ich mich als Nummer eins positionieren darf. Wenn aber wer kommt, der Engagement zeigt und meint: Ich will das unbedingt machen, weil ich mache es besser, wäre das auch kein Pro-blem für mich. Ich glaube aber, dass es generell immer schwieriger wird, dass sich dafür zukünftig viele Leute finden werden. Die politisch Verantwortlichen und auch die Gesellschaft dürfen diese Entwicklung nicht noch mehr auf die leichte Schulter nehmen und müssen entsprechende Veränderungen herbeiführen bzw. eigenes Engagement aufbringen. Wobei das Bürgermeisteramt ja nicht uninteressant ist. Ich bin für die gewonnenen Herausforderungen und Eindrücke der letzten Jahre sehr dankbar, denn es bringt einem ganz sicher auch etwas für eventuell zukünftige berufliche Herausforderungen