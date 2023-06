Ortschefin Zebenholzer: „Man wird immer wieder eines Besseren belehrt“

NÖN: Im Vorjahr gab es in Hollenstein im Zuge des Gemeinde21-Prozesses eine Fragebogenaktion. In Folge wurde ein Leitbild für die Gemeinde erstellt. Welche zentralen Projekte gingen daraus hervor und wie weit ist man?

Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer: Daraus gingen vier wesentliche Projekte hervor, die wir bereits gestartet haben. Zum Ersten möchten wir uns als familien- und kinderfreundliche Gemeinde zertifizieren lassen, wobei wir hier schon viele wesentliche Punkte erfüllen. Die weiteren Projekte sind die Dorfplatzgestaltung, einen Platz für die Jugend zu finden, wo sie sich wieder treffen kann und die Revitalisierung unseres Kalvarienbergs.

Was ist in Sachen Familienfreundlichkeit geplant?

Zebenholzer: Zuletzt wurde etwa ein Wickeltisch am öffentlichen WC umgesetzt. Wir erweitern unsere Spielplätze und haben da auch schon im Ortsteil Langfeld in Kleinhollenstein einen in Planung. Da haben wir im Zuge der Errichtung des Hochwasserschutzes eine Restfläche als öffentliches Gut bekommen, die direkt im Siedlungsgebiet liegt und die wir nun zu einem Spielplatz machen. Das wollen wir Ende Juni, Anfang Juli in Angriff nehmen.

Und was ist für die Jugend angedacht?

Zebenholzer: Wir hatten in Hollenstein lange Zeit einen sehr gut florierenden Jugendverein, der sich vor zwei, drei Jahren leider auflösen musste. Der Drang der Jugend, irgendwo einen Platz zu haben, ist aber natürlich trotzdem da und so ein Platzerl versuchen wir zu finden. Wir sind da gerade dabei, das im Bereich des Tennis- und Fußballplatzes abzustimmen, damit wir in diesem Bereich noch etwas entwickeln können. Ein Beachvolleyballplatz ist dabei ein großes Thema, aber auch ein FunCourt oder ein Pumptrack werden überlegt. Wir haben dafür jetzt eine eigene Arbeitsgruppe gegründet, da holen wir uns sukzessive die Jugendlichen dazu, damit sie da mitarbeiten, und würden uns über zusätzliche Interessierte sehr freuen.

Wie sieht es bei der Dorfplatzbelebung aus?

Zebenholzer: Wir haben beim Dorfplatz die Thematik, dass wir aufgrund der Veränderung in der Nahversorgung – wir haben neu den Unimarkt und der Spar baut an der Bundesstraße – schauen müssen, wie wir den Dorfplatz attraktiv halten und beleben können. Ein Lebensmittelgeschäft ist natürlich ein Frequenzbringer für den Dorfplatz und der soll jetzt nicht aussterben. Dabei geht es auch darum, vielleicht da und dort eine grünere Gestaltung zu etablieren. Für unsere Gastronomiebetriebe gilt es, die Schanigartensituation zu verbessern. Aber auch Radabstellplätze gilt es zu schaffen. Im Speziellen beschäftigen wir uns auch mit der Leerstandsthematik.

Hat diese Neugestaltung auch Auswirkungen auf den Verkehr?

Zebenholzer: Grundsätzlich nicht, aber eine Geschwindigkeitsbeschränkung wäre schon wünschenswert. Am Dorfplatz gilt ja Tempo 50, weil es sich um eine Landesstraße handelt, während wir sonst Tempo 30 haben. Das wird mit Sicherheit in Angriff genommen. Ich bin ja der Meinung, mit einem 50er kann man gar nicht über den Dorfplatz fahren, aber man wird immer wieder eines Besseren belehrt.

Bei der Kinderbetreuung wird ja nun von Landesseite einiges vorgegeben. Wo gibt es in Hollenstein Handlungsbedarf?

Zebenholzer: Den größten Handlungsbedarf haben wir durch die Gruppenreduktion bei den Kindergärten von 25 auf 22 Kinder. Schon jetzt haben wir unsere Gruppengrößen zur Gänze ausgeschöpft. Gott sei Dank haben wir aber die Kleinstkindbetreuung, damit können wir das etwas abfedern, indem die Zweieinhalbjährigen länger in der Tagesbetreuungseinrichtung bleiben. Mit der Gruppenreduktion verschärft sich das. Wir brauchen auf jeden Fall zwei zusätzliche Kleinkindergruppen. Diese werden beim Kindergarten dazu gebaut. Das wird eine große Herausforderung, die wir bis September 2024 erledigt haben möchten, um den Mehrbedarf abdecken zu können. Die Planungsarbeiten laufen bereits. Weil wir durch die zusätzlichen Gruppen einen zweiten Bewegungsraum und einen Sozialraum brauchen, wird der Zubau so groß wie der jetzige Kindergarten. Wir versuchen aber aufzustocken, um ressourcenschonend zu bauen. Beim Personal brauchen wir künftig zwei Betreuerinnen und eine Pädagogin für 22 Kinder. Das heißt, wir suchen zusätzliches Betreuungspersonal, wobei wir in der glücklichen Lage sind, dass es schon einige Bewerbungen gibt.

Wie weit ist der geplante Wirtschaftspark in Kleinhollenstein?

Zebenholzer: Das Thema wird kontroversiell diskutiert. Aus meiner Sicht ist er aber absolut notwendig. Wir brauchen dringend neue Gewerbeflächen, damit wir unsere Firmen da halten können. Außerdem gibt es einen Betrieb, der unbedingt her möchte, für den wir aber eine Fläche brauchen. Da gäbe es mit dem Gebiet Steinhaufen ein potenzielles Grundstück, das wir umwidmen könnten.

Woran scheitert es da?

Zebenholzer: Wir haben uns von Architekt Ernst Beneder eine Studie erstellen lassen, um zu erfahren, wie er dieses Projekt einschätzt. Beneder erachtet bei uns vor allem den Naturschutz als wichtig, deshalb müssen wir uns im Gemeinderat nochmal intensiv damit auseinandersetzen. Der günstigere und schnellere Weg wäre freilich, bestehende unbebaute Gewerbeflächen zu nutzen, aber die sind eben nicht verfügbar.

Wie steht es um die Zukunft des ASZ Hollenstein? Es steht ja eine Zusammenlegung der Wertstoffzentren im Oberen Ybbstal im Raum.

Zebenholzer: Es wird Veränderungen geben müssen. Da bin ich auch in meiner Rolle als Obmannstellvertreterin des Gemeindedienstleistungsverbandes gefordert, weil wir die Servicequalität, die wir erreichen wollen, in den kleinen Zentren nicht anbieten können. Ich kann die Opponitzer aber verstehen, wenn sie ihr ASZ gerne behalten wollen, gleichzeitig müssen die Opponitzer genauso verstehen, wenn Hollenstein sagt, wir brauchen das ASZ bei uns.

In welche Richtung geht es?

Zebenholzer: Es wird aus derzeitiger Sicht auf jeden Fall ein WSZ im Oberen Ybbstal geben, aber wo wir das situieren, ist noch offen. Die Entscheidung wird wohl zwischen Opponitz und Hollenstein fallen, wobei ich immer auch für kreative Ansätze zu haben bin. Man kann schon fragen: „Brauchen wir überhaupt ein ASZ?“ Wenn man sich Nachbarbezirke anschaut, z. B. Scheibbs, da gibt es für den ganzen Bezirk nur ein ASZ in Purgstall. Das andere machen sie über regionale Sammlungen. Die Trenngenauigkeit ist bei den Abholungen zuhause ja auch viel besser, als wenn man den Abfall anonym irgendwo hinbringt. Das sieht man auch beim gelben Sack.

Wie weit sind die beiden großen Projekte Hochwasserschutz und Murenschutz?

Zebenholzer: Beim Hochwasserschutz sind wir schon in den Finalisierungsarbeiten. Da werden wir bis zum Sommer, Spätherbst heuer fertig werden. Die Deadline für die Arbeiten bei der Mure Gallenzen ist Ende des Jahres 2023. Wenn das abgeschlossen ist, wurden 4,5 Millionen Euro in den Hochwasser- und den Katastrophenschutz investiert.

Beim Fußballplatz wird gerade ein Kleinwasserkraftwerk errichtet. Wie ist da der Stand?

Zebenholzer: Wir nutzen da die Kraft des Wassers beim Herabfallen über die alte Trinkwasserleitung vom Königsberg zur Energiegewinnung. Das Kraftwerkshäuschen beim Fußballplatz ist fast fertig. Dann geht es an die elektrische Einrichtung und die Installierung der Turbine. Wir hoffen so bald wie möglich in Betrieb gehen zu können. Rund 100.000 Kilowatt können wir da pro Jahr erzeugen.

Welche Projekte stehen heuer noch auf der Agenda?

Zebenholzer: Ein spannendes Projekt haben wir im Bereich des Schulplatzes, der wird heuer noch generalsaniert. Damit wollen wir einige Verbesserungen für die Schule erzielen. Zum einen solle es da wie dort noch grüner werden, etwa mit einer Vertikalbegrünung. Zum anderen wollen wir die Situation bei den Fahrradständern verbessern, damit mehr Kinder mit dem Rad in die Schule fahren. Und auch die Parkplatzsituation und die Sicherheit sollen verbessert werden.

Wie läuft es touristisch in Hollenstein?

Zebenholzer: Der Königsberg hat sich definitiv als Event- und Ausflugsberg etabliert. Im Bikepark ging kürzlich wieder das Downhill-Rennen über die Bühne. Das war sehr gut besucht. Und im Herbst wird es das Königsberg-Open-Air mit Melissa Naschenweng geben. Am 25. Juni steht nun die Österreichische Radmeisterschaft am Programm, bei der der Königsberg Etappenziel sein wird. Und die Österreichrundfahrt führt am 6. Juli auch durch Hollenstein. Wir etablieren uns da wirklich als All-in-Radregion. Der Ybbstalradweg ist da nach wie vor ein Highlight.

Bringt das auch zusätzliche Nächtigungen für Hollenstein?

Zebenholzer: Ja, aber wir könnten noch viele Gästebetten brauchen. Wir freuen uns deshalb auch über jeden privaten Vermieter, aber auch ein Hotelprojekt wäre super. Wenn man da Investoren finden würde, würde sich das sicher rechnen. Man kann hier unsere Natur ja nicht nur beim Radfahren, sondern auch beim Wandern erleben.

Wie geht es Ihnen derzeit mit dem politischen Mitbewerb?

Zebenholzer: Natürlich gibt es da wie dort Diskussionspunkte. Das ist aber auch gut und normal so. Mit Diskussionen kann man sich weiterentwickeln.

Beschäftigt Sie die Gemeinderatswahl 2025 schon?

Zebenholzer: Ich sehe das sehr entspannt. Ich glaube, wir machen unsere Arbeit gut und ich versuche so gut es geht für alle da zu sein. Ich denke auch, dass es auf Gemeindeebene egal ist, welcher Farbe man angehört. Natürlich muss man wo dazugehören und ist von seinem Gedankengut wo verwurzelt, aber man muss für die Bevölkerung da sein und da ist es egal, ob das jetzt der Landwirt, der Wirtschaftstreibende oder die alleinerziehende Mutter vor einem mit ihren Anliegen steht.