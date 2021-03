NÖN: Ein Jahr ist es nun her, dass die Corona-Pandemie unser aller Leben auf den Kopf gestellt hat. Wie gehen die Menschen in Allhartsberg mittlerweile mit der Situation um? Halten Sie sich an die verordneten Maßnahmen oder sind sie ihrer schon überdrüssig?

Bürgermeister Anton Kasser: Momentan haben wir in Allhartsberg nur einen Covid-Fall – so wenig hatten wir seit Beginn der Pandemie nicht. Offensichtlich halten sich die Leute also an die Vorgaben. Die Stimmung ist freilich gespalten. Es gibt die Vorsichtigen und jene, die es weniger ernst nehmen. Ich habe aber auch schon einige erlebt, die vorher gesagt haben: „Was tut mir Corona?“ Dann hatten sie einen Fall im engsten Umkreis und auf einmal sehen sie die Sache ganz anders. Wir hatten ja auch Covid-Tote in der Gemeinde. Das bringt dann schon eine neue Sicht auf die Dinge. Im Großen und Ganzen haben wir diese Krise bislang aber gut bewältigt. Das Vereinsleben fehlt natürlich, aber Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen kann ich bei uns nicht wirklich feststellen.

Wie schaut es mit Veranstaltungen aus? Ist da für heuer etwas geplant oder wurde alles auf Eis gelegt?

Kasser: Die großen Zeltfeste, die wir sonst im Frühjahr immer haben, wurden alle abgesagt. Ich gehe davon aus, dass, wenn es Veranstaltungen gibt, diese frühestens im Sommer stattfinden können.

Die Gemeindearbeit geht aber trotzdem weiter. In Allhartsberg hat man derzeit einige größere Projekte am Laufen, wie etwa den Breitbandausbau. Wie ist da der aktuelle Stand?

Kasser: Der Baubeginn ist für Mai geplant. Die nöGIG wird nun neben Allhartsberg-Markt und dem Ortsteil Maierhofen auch den Ausbau in der Anger holzsiedlung und in Burgstall übernehmen. Für diese Gebiete konnte sich die Gemeinde die Bundesförderung sichern, die nöGIG hat die Förderverträge nun übernommen. Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres schon einen großen Teil mit Glasfaser ausgestattet haben.

Wann soll der Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet abgeschlossen sein?

Kasser: Mein Ziel ist, dass wir bis 2025 zu hundert Prozent mit Glasfaser-Internet versorgt sind. Als Gemeinde haben wir mittlerweile auch für Hiesbach die Förderverträge mit dem Bund organisiert. Ob den Ausbau hier auch die nöGIG übernimmt oder die Gemeinde selbst, ist derzeit noch offen. Gebaut wird aber auf jeden Fall, so auch in Kröllendorf. Sobald es wieder Bundesfördermittel für den Breitbandausbau gibt, werden wir diese für den Rest der Gemeinde beantragen.

Ein weiteres großes Projekt ist der Ausbau des Radwegenetzes. Was ist hier geplant?

Kasser: Zum einen entsteht hier von Kröllendorf nach Hiesbach im Zuge der Landesstraßensanierung ein Radweg. Im Zuge der ersten Etappe wurde hier im vergangenen Jahr ein Radweg von der Kreuzung Allhartsberg bis zur Kreuzung Schauberg errichtet. Heuer folgt die zweite Etappe von der Kreuzung Allhartsberg bis Kröllendorf. Auch da wird ein Radweg mitgebaut. Diese Baustelle soll im April losgehen. Nächstes Jahr folgt dann die dritte Etappe von der Kreuzung Schauberg nach Hiesbach. Ein weiterer Radweg entsteht zwischen Kröllendorf und Wallmersdorf. Da wird im Zuge des Wasserleitungsbaus Richtung Amstetten ein ganz besonderer Radweg mitgebaut. Dieser Radweg wird nämlich klimafit sein, indem es entlang der gesamten Strecke zur Straße hin eine Baumzeile geben wird. Bis vor 40 Jahren befand sich auf dieser Strecke eine Allee. Jetzt kommen diese Bäume wieder.

Das dritte große Projekt ist der Ausbau der Trinkwasserversorgung. Wie weit ist man da?

Kasser: Hier geht es gemeinsam mit der Firma Austria Juice darum, die Wasserversorgung langfristig abzusichern. Aufgrund der Klimaveränderung mussten wir die letzten Jahre erleben, dass unsere Wasserressourcen begrenzt sind. 2018 sind wir da an unsere Grenzen gelangt. Das war der Anstoß für dieses Projekt. Mittlerweile wurden in Kröllendorf vier Hochbehälter mit je 700 Kubikmeter Fassungsvermögen nahezu fertig gebaut. Drei der Behälter sind bereits in Betrieb. Der nächste Schritt ist nun der Wasserleitungsbau nach Amstetten. Diese Wasserleitung soll uns im Notfall mit Trinkwasser versorgen. Als erster Schritt wird dabei heuer eine Leitung von den neuen Hochbehältern bis nach Hausmening gebaut. Im nächsten Jahr soll der Leitungsbau dann bis Winklarn fortgesetzt werden und der Anschluss an die Amstettner Leitung erfolgen. Dann haben wir die Wasserversorgung von Allhartsberg und der Austria Juice auf Jahrzehnte abgesichert.

Wie sieht es im Wohnbau aus. Sind hier Projekte am Laufen?

Kasser: Wir bauen gerade vier Doppelhäuser, die jetzt im Rohbau fertig sind und bis Jahresende übergeben werden sollen. Diese Reihenhäuser sind bereits vergeben. Interesse gibt es auch an Baugrundstücken und auch hier haben wir noch welche.

Allhartsberg ist eine der wenigen Ybbstal-Gemeinden, in denen die Einwohnerzahl in den letzten Jahren ständig gestiegen ist. Wann ist hier die Decke erreicht?

Kasser: Eine Zeit lang ist die Einwohnerzahl bei uns intensiv gestiegen. In den letzten Jahren steigt sie nur mehr wenig. Das passt auch gut so. Im Schul- und Kindergartenbereich sind wir gut aufgestellt, da geht sich eine Steigerung noch locker aus. Aber wir werden das nicht forcieren. Für große Steigerungen braucht es einen großvolumigen Wohnbau oder eine neue Siedlung. Beides ist derzeit nicht vorgesehen. In Kröllendorf gibt es zwar eine Privatinitiative, wo in Summe 16 Wohnungen gebaut werden – jedoch lauter kleine. Innerorts werden wir weiter verdichten, denn eine leichte Bewegung nach vorne muss schon sein. Ein Bevölkerungsrückgang wirkt sich ja auch budgetär aus.

Wie geht es der Gemeinde finanziell? Corona hat ja auch bei den Kommunen Spuren hinterlassen.

Kasser: Zuerst war das natürlich erschreckend. Die großen Projekte, wie etwa die Wasserversorgung, wo wir bei Investitionen von sechs Millionen Euro liegen, kann man nicht einfach abblasen. Die wurden ja von langer Hand geplant. Da waren wir schon etwas nervös, wie das jetzt weitergeht. Die 224.000 Euro, die wir voriges Jahr bekommen haben, haben das aber gut ausgeglichen. Auch mit dem zweiten Gemeindepaket sind wir jetzt durchaus positiv unterwegs. Wir haben als Gemeinde nie einen Abgang gehabt.

Ein Thema, das zuletzt bei Klimaaktivisten auf viel Kritik stieß, war der von den Ybbstaler Bürgermeistern geforderte vierspurige Ausbau der B 121. Macht ein derartiger Ausbau auf diesem kurzen Stück wirklich Sinn?

Kasser: Die Wirtschaft spricht sich logischerweise für diesen Ausbau aus. Den Betriebsverkehr auf der Straße wird es weiter geben und den gilt es dementsprechend zu gestalten. Ziel muss sein, den öffentlichen Individualverkehr zu stärken. Hier ist auch schon viel geschehen: Der Takt der Rudolfsbahn zwischen Amstetten und Waidhofen wurde verbessert und in die Nacht hinein ausgeweitet. Mit dem Projekt „Rudi“ sind die Gemeinden an der Rudolfsbahn mit den ÖBB nun dabei, der Bevölkerung die Vorteile des Bahnfahrens vor Augen zu führen. Daneben wird dem Radfahren eine Schlüsselrolle in der Mobilitätsfrage zukommen. Auch wenn die angedachten Radschnellverbindungen noch etwas brauchen werden, hat das großes Potenzial.

Für die Attraktivierung der Rudolfsbahn braucht es Lösungen bei der Anbindung von Ortschaften wie Allhartsberg, die oben am Berg liegen.

Kasser: Wir sind am Überlegen, ob wir einen EMIL-Dorfbus, wie es ihn schon in anderen Gemeinden gibt, einführen sollen. Das wäre ein guter Weg.

Welche Projekte sind in Allhartsberg noch für heuer vorgesehen?

Kasser: Wir sind dabei, die Energieversorgung durch Photovoltaikanlagen in der Gemeinde auszubauen. Am Bauhof gibt es eine derartige Anlage, eine weitere wird auf den Wasserhochbehältern kommen. Wir haben vor, die Schule, das Vereinshaus, das Gemeindeamt, das Kommunikationszentrum und den Kindergarten mit dem Strom, den wir auf unseren Dächern produzieren, zu versorgen. Außerdem wollen wir die Bürger dazu bewegen, von Ölheizungen auf alternative Heizungsformen zu wechseln. Da gibt es eine Top-Förderlandschaft. Es ist ganz wichtig, weiter an der Energiewende zu arbeiten. Zehn Jahre sind nun seit der Atomkatastrophe von Fukushima vergangen. Deren Auswirkungen werden die Leute dort noch die nächsten 100 Jahre begleiten.